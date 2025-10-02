A atividade contou com a palestra da psicóloga Leonácia Aline Matos Gentini, especialista em Saúde Mental
Faculdade Futura realiza evento sobre saúde mental em alusão ao Setembro Amarelo (Foto: Futura)
Daniel Marques
Em alusão ao Setembro Amarelo, Faculdade Futura – Grupo Educacional Faveni promoveu, em sua sede, o evento “Valorizando a Vida: Prevenção do Suicídio e Saúde Mental”, na noite de segunda-feira (29). A iniciativa reuniu estudantes, professores e membros da instituição com o objetivo de abordar a importância do cuidado com a saúde mental e a valorização da vida.
A atividade contou com a palestra da psicóloga Leonácia Aline Matos Gentini, especialista em Saúde Mental, que apresentou reflexões sobre a prevenção do suicídio e estratégias de apoio emocional. Segundo os organizadores, o encontro foi considerado muito positivo, possibilitando um espaço de aprendizado e diálogo sobre o tema.
Além dos estudantes do curso de Pedagogia, estiveram presentes as professoras Melka e Sônia, a coordenadora do curso, Elimeire Alves de Oliveira, a secrátaria acadêmica, Ana Márcia, o gestor Tiago Moreno e o diretor Ricardo David. A instituição destacou a relevância da iniciativa como parte de seu compromisso em promover ações voltadas ao bem-estar da comunidade acadêmica.