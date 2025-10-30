Grupo conservador acompanhou a agenda do governador Tarcísio e do deputado Danilo Campetti, que anunciaram conquistas

publicado em 31/10/2025

A visita do governador Tarcísio de Freitas a Votuporanga, acompanhada pelo deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos-SP), marcou um dos momentos mais significativos da Caravana 3D – Desenvolvimento, Diálogo e Dignidade na região Noroeste paulista. Durante a passagem pela cidade, o governador anunciou a construção do novo Hospital Materno-Infantil e inaugurou novas escolas estaduais, reforçando o compromisso do Governo de São Paulo com a saúde, a educação e o desenvolvimento do interior.Entre os que acompanharam de perto toda a agenda esteve o grupo Direita Votuporanga, movimento conservador que desde antes das eleições de 2022 apoia o trabalho do governador e do deputado. Conhecido pelo lema “Deus, Pátria, Família e Liberdade”, o grupo tem se destacado por sua atuação constante em defesa dos valores cristãos e patrióticos, e também por levar ao gabinete do deputado as principais demandas da população local — especialmente nas áreas de educação e saúde.O novo hospital, que será referência em atendimento materno-infantil e contará com UTIs neonatal e pediátrica, foi uma das reivindicações que chegaram ao deputado Danilo Campetti por meio do diálogo com o Direita Votuporanga. A unidade será construída no estacionamento da Santa Casa, local onde funcionou o Hospital de Campanha durante a pandemia, e representará um salto histórico na estrutura de saúde pública da região.Além do avanço na saúde, a visita também contemplou o setor educacional, com a inauguração de escolas estaduais e um almoço na residência do prefeito Jorge Seba, momento de confraternização e diálogo sobre novos investimentos para a cidade. O deputado Danilo Campetti, natural de Votuporanga, destacou a importância da parceria com o grupo local.“O Direita Votuporanga é formado por pessoas de fé, princípios e coragem. Eles sempre estiveram conosco, desde o início, apoiando o governador Tarcísio e levando a nós as demandas do povo. Muitas das conquistas que estamos entregando hoje nasceram desse diálogo e dessa união. Tenho um carinho especial por esse grupo e pela minha cidade natal, que sempre acreditou no nosso trabalho”, afirmou Campetti.O grupo acompanhou toda a agenda do governador na região, passando também por cidades como São José do Rio Preto, Fernandópolis, Américo de Campos e Novo Horizonte, fortalecendo a parceria entre o Governo de São Paulo, o deputado e as lideranças do Noroeste Paulista.A imagem que marcou a visita reuniu o governador Tarcísio de Freitas, o deputado Danilo Campetti e os integrantes do Direita Votuporanga, simbolizando a união entre governo, representantes e sociedade civil em prol de uma Votuporanga que cresce com trabalho, fé e resultados concretos.