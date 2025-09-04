O Grupo Espírita tem o braço assistencial Lar Beneficente Celina, uma entidade sem fins lucrativos que visa promover o bem para a comunidade

publicado em 05/09/2025

Grupo Espírita Maria de Nazaré celebra 43 anos de história em Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNo dia 24 de agosto, o Grupo Espírita Maria de Nazaré celebrou 43 anos de história em Votuporanga. O que começou em 1982, com a doação de dois terrenos simples na rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon, transformou-se em um espaço de acolhimento e desenvolvimento social que marcou a vida de centenas de pessoas ao longo das décadas.Desde aquele 24 de agosto, data oficial da fundação, o local nunca mais foi o mesmo, passando de um sonho de três idealizadores para uma realidade que cresceu junto com a comunidade.Os fundadores do projeto, Divaldinho Mattos, Luís Antônio Ferraz e Isabel Pinar, tinham como propósito inicial divulgar a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, oferecer serviços sociais que pudessem atender às necessidades do bairro em expansão. A proposta foi além da construção de uma casa espírita e se firmou como um centro de convivência, aprendizado e solidariedade, que se consolidou como referência não apenas no Pozzobon, mas em toda a cidade.“Agradecer sempre a equipe desde 1982 e a população de Votuporanga que é ímpar. Votuporanga é uma cidade agraciada, abençoada, o psiquismo desta cidade é notável a quem sente ao adentrar por aqui. Aqui temos algo a mais”, destaca Divaldinho Mattos.O Grupo Espírita tem o braço assistencial Lar Beneficente Celina, que foi fundado em janeiro de 1985, uma entidade sem fins lucrativos que visa promover o bem para a comunidade, que agrega atendimento profissional e também voluntarismo.Com o passar dos anos, a estrutura que começou modesta foi se ampliando. Hoje, o Grupo Espírita Maria de Nazaré ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, abrigando mais de 20 salas de aula onde são oferecidos cursos variados, reforço escolar e pré-escola. O espaço também conta com uma cozinha central e dois refeitórios, que garantem alimentação a crianças, jovens e famílias atendidas. Além disso, há uma padaria interna, um parque infantil e um orquidário, que contribuem para a formação e o bem-estar dos frequentadores.Na parte espiritual e cultural, o grupo dispõe de um salão de palestras com capacidade para 500 pessoas, onde são realizadas reuniões, encontros e atividades voltadas à doutrina espírita, além de um salão menor, que comporta até 100 pessoas. Esses espaços funcionam como ponto de encontro para reflexões, estudos e partilhas de experiências.A caminhada do Grupo Espírita Maria de Nazaré é marcada por momentos de solidariedade que se tornaram parte da rotina do bairro. Centenas de moradores, antigos e atuais, já passaram pelo local em diferentes fases da vida, encontrando ali uma palavra amiga, um prato de sopa ou mesmo um almoço servido aos sábados. Muitos recordam ainda da sombra da mangueira da Praça Chico Xavier, espaço de convivência que simboliza o acolhimento e a união proporcionados pelo projeto.Ao longo de seus 43 anos, o grupo ampliou horizontes e fortaleceu vínculos, mantendo a essência que motivou seus fundadores: servir, acolher e transformar. O que antes eram apenas dois terrenos vazios, hoje é um espaço de referência comunitária, que permanece em constante movimento, acompanhando o crescimento de Votuporanga e reafirmando sua missão de amparo e difusão dos valores espíritas.“A importância do Grupo Espírita Maria de Nazaré é a de colaborar com a comunidade, possibilitando melhoras e crescimento em favor de todos”, concluiu Divaldinho.