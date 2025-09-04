A empresa Veddanta participa com apoio do Sebrae-SP, que também organiza missões para levar empreendedores do Noroeste Paulista

O Sebrae-SP levará a Veddanta, empresa de Votuporanga especializada na produção de cosméticos, para expor seus produtos na Beauty Fair 2025 (Foto: Veddanta)

O Sebrae-SP levará a Veddanta, empresa de Votuporanga especializada na produção de cosméticos, para expor seus produtos na Beauty Fair 2025, a maior feira de beleza profissional das Américas, que acontece entre os dias 6 e 10 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A marca participará no estande exclusivo da instituição, espaço voltado para dar visibilidade a pequenos negócios do setor e ampliar o acesso a potenciais compradores e distribuidores.A Beauty Fair deve reunir mais de 200 mil visitantes, entre cabeleireiros, manicures, maquiadores, distribuidores, lojistas e profissionais ligados à indústria da beleza. A Veddanta estará em um estande exclusivo do Sebrae-SP e para a empresa a feira representa uma oportunidade estratégica de expansão, já que concentra lançamentos, tendências e negociações.“A feira é uma oportunidade única porque, enquanto muitos expositores têm apenas a marca, nós temos a fábrica. A maior parte das empresas terceiriza a produção, e nosso objetivo é justamente captar esses empreendedores que desejam lançar ou fortalecer sua própria linha de cosméticos”, destacou Ronaldo Ferreira, proprietário da Veddanta.O empresário explica que a estratégia da empresa não é expor produtos prontos, mas oferecer soluções completas de fabricação. “Muitos visitantes estarão na feira buscando a chance de criar uma marca própria. Temos condições de atender quase 100% das demandas, desde linhas capilares até skin care, corporal, facial e perfumaria. Também podemos agregar produtos diferenciados para quem já tem uma marca estabelecida e deseja ampliar seu portfólio”, completou ele.Além do apoio à exposição, o Sebrae-SP também organiza missões empresariais para levar empreendedores da região Noroeste Paulista ao evento. Estão programadas caravanas partindo de diferentes municípios. Um dos ônibus sairá de Santa Fé do Sul, com parada em Pontes Gestal; outro terá início em Jales, passando por Guzolândia, Auriflama, General Salgado e Votuporanga. Também haverá transporte saindo de Mira Estrela, com passagens por Ouroeste e Fernandópolis, além de uma rota a partir de Cardoso.De acordo com gerente regional do Sebrae-SP, Jorge Zanetti, as missões são voltadas a empresários e empreendedores que buscam atualização profissional, contato direto com fornecedores e conhecimento sobre novas tecnologias e práticas de mercado.“A participação em feiras de grande porte é uma porta de entrada para inovação, competitividade e acesso a mercados, especialmente para os pequenos negócios, que encontram nessas iniciativas uma forma de se conectar com o que há de mais atual no setor”, disse o gerente.