Realizado em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, evento se transformou em um gesto de solidariedade; doações foram destinadas pelos organizadores na manhã desta quinta-feira (18)

publicado em 18/09/2025

Encontro de Carros Antigos arrecada quase meia tonelada de alimentos em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O 10º Encontro de Carros Antigos realizado no Parque da Cultura, nos dias 13 e 14 de setembro, foi muito além da paixão pelo automobilismo. Graças à adesão generosa do público, o evento, realizado em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, se transformou em um gesto de solidariedade, arrecadando quase meia tonelada de alimentos não-perecíveis. As doações foram destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga na manhã desta quinta-feira (18/9).Representando o Vintage Club, estiveram presentes Douglas Lisboa, Dr. Paschoal Roberto Gomes e Julio César Huffenbaecher Júnior, que destacaram o sucesso do evento: mais de 300 veículos estiveram em exposição e cerca de 5 mil pessoas prestigiaram o encontro.“O Parque da Cultura é muito bonito, um verdadeiro cartão-postal. Estamos muito felizes pela adesão local e regional, tanto de expositores quanto da população”, afirmou Lisboa.A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, agradeceu a todos pela contribuição. “Receber essa doação enche nossos corações de esperança e gratidão. Cada alimento representa cuidado e amor ao próximo. O Fundo Social tem a missão de amparar quem mais precisa, e só conseguimos fazer isso com a união da comunidade”, ressaltou.O prefeito Jorge Seba também acompanhou a entrega e destacou a importância da solidariedade na construção de uma cidade mais humana. “Votuporanga é a cidade dos grandes eventos aliada à solidariedade. O coração se enche de alegria em saber que, além de prestigiar momentos de lazer e cultura, a população também abraça causas sociais. O Encontro de Carros Antigos foi um verdadeiro sucesso”, afirmou.