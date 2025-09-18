Prefeitura e OBA Festival alinham data para início da troca de convites por alimentos para Pista Solidária

publicado em 18/09/2025

Pista Solidária do OBA Festival já tem data para o início da trocas de convites (Foto: Divulgação/Reprodução Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga e o OBA Festival já definiram a data para início da troca de convites diários por alimentos para a Pista Solidária, novidade da edição 2026 da consagrada festa que voltará a reunir milhares de foliões no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. A partir de 15 de janeiro, o Fundo Social de Solidariedade disponibilizará diversos pontos de troca em locais estratégicos da cidade para que as pessoas possam levar seus alimentos e trocar por convites diários. Mais detalhes dessa ação e demais critérios serão divulgados em breve. A festa será realizada de 14 a 16 de fevereiro, a partir das 17h.A Pista Solidária é fruto direto da parceria entre o OBA Festival com o poder público municipal. A ação solidária reforça o compromisso social do evento e segue a tendência dos grandes festivais nacionais e internacionais, que têm investido em modelos que ampliam o acesso da população e democratizam o entretenimento.A volta do OBA para Votuporanga foi anunciada na última semana pelo prefeito Jorge Seba. “Nosso agradecimento ao grupo de organizadores que atendeu ao pedido para que essa grande festa, além de proporcionar lazer e diversão, também seja sinônimo de solidariedade. Será um retorno histórico e muito marcante para todos nós”, disse o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.Além da Pista Solidária, o OBA 2026 manterá setores para todos os perfis de público. O Front Stage que é a área mais próxima do palco, terá o sistema open bar e experiencias como a tirolesa e tenda universitária. O Camarote Lounge oferecerá estrutura completa de conforto, mas sem o sistema open. O Camarote Premium (Café) contará com open bar, open food e acesso ao front stage. Já os Camarotes Empresariais garantirão exclusividade para grupos, marcas e acesso ao Camarote Premium e Front Stage.O OBA Festival 2026 reunirá grandes nomes da música brasileira em uma programação que promete agitar os foliões. Entre as atrações confirmadas já estão Léo Santana, dono de hits que não podem faltar no Carnaval, Wesley Safadão, um dos maiores artistas do país e a tradicional Banda Eva, que celebra o axé em sua essência.Para completar, a energia do pagode ficará por conta da Turma do Pagode, o ritmo contagiante do Monobloco e a irreverência da Kamisa 10. O line-up também conta com o DJ e produtor Dennis, responsável por alguns dos maiores sucessos do funk nacional, além do fenômeno MC Hariel, voz forte da cena paulista.Outros nomes que vão compor a grade de shows serão divulgados em breve.Além da pista solidária o OBA atendeu um pedido feito pela primeira-dama do município Rose Seba e a arrecadação do estacionamento será revertida para o Fundo Social de Solidariedade.Para 2026, o OBA apresenta mudanças no formato e na programação. A folia passa a ter três dias de duração - sábado, domingo e segunda-feira, com o evento começando mais cedo, às 17h. A mudança oferece ao público mais tempo para aproveitar cada atração e viver experiências completas do início ao fim de cada apresentação.