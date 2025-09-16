Para celebrar a data, o Lions recebeu, em visita oficial, o casal governador do Distrito LC-6, Carlos Roberto Ramos Rodrigues e sua esposa Iraídes Andei Rodrigues

publicado em 17/09/2025

Em noite de gala, Lions recebe governador e celebra 60 anos de trabalho com festa e solidariedade (Foto: Divulgação)

Sob a presidência do leão Anísio Garcia Martin Júnior, o Anisinho, o Lions Clube de Votuporanga comemorou, na última sexta-feira, 12 de setembro, os 60 anos de sua Carta Constitutiva. O documento, oficialmente entregue em 1965, simboliza o reconhecimento oficial da fundação do clube.Para celebrar a data, o Lions recebeu, em visita oficial, o casal governador do Distrito LC-6, Carlos Roberto Ramos Rodrigues e sua esposa Iraídes Andei Rodrigues, do Lions Clube de Mirassol. Reforçando o crescimento contínuo do movimento leonístico, o clube realizou a posse de dois novos associados: Ilda Steluti Padovani e Igor José da Silva Munhóz.O ponto alto do cerimonial foi o momento da doação que o Lions repassou ao Hospital de Amor de Jales, representado por Antônio Carlos Curte. A doação foi expressiva e contou com a colaboração de todos os leões do clube que somaram: 2.016 pacotes de macarrão (1 kg cada) e 440 kg de açúcar, a maior arrecadação já realizada pelo clube.A noite contou com a presença de delegações de clubes visitantes e diversos ex-governadores do Distrito. Entre eles: Antonio Carlos Bittar (Mirassol), Dejayr Néry Barbosa e sua esposa Catarina de Queiroz Barbosa (Jales), José Gueia Mas e sua esposa Felicindra dos Santos Mas (Nhandeara), Luiz Antonio Chiquetto e sua esposa Regina Chiquetto (Votuporanga), Fernando de Souza, 1º vice-governador do Lions Aliança de Nhandeara, e sua esposa Vanusa Lemes de Souza. O Lions Clube “Cidade Progresso”, de Fernandópolis, também marcou presença.Entre os oradores, Maria Aparecida Neves Damasceno destacou a fundação do clube, mencionando nominalmente os sócios fundadores. A saudação ao governador foi feita por Amarildo Antonieto, e o leão Capitão Vale atuou como mestre de cerimônias.Após os protocolos, foi servido um delicioso jantar. O presidente Anisinho e sua esposa Fabiana animaram a noite com talento musical, encerrando com alegria uma celebração à altura dos 60 anos do Lions Clube de Votuporanga.