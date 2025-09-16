Mais de 300 veículos antigos foram expostos no Parque da Cultura; a Cidade FM foi a emissora oficial do evento com show de cobertura

publicado em 16/09/2025

Encontro de Carros Antigos é sucesso e reúne grande público em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA 10ª edição do Encontro de Carros Antigos, promovido pelo Vintage Club em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, foi um sucesso. Mais de 300 relíquias automobilísticas foram expostas ao longo de dois dias no Parque da Cultura, o que atraiu e encantou um grande público não só do município, mas de toda a região.Mais do que um desfile de raridades sobre duas, quatro ou mais rodas, o evento foi uma verdadeira viagem no tempo. Cada modelo exposto carregava histórias, memórias e gerações que ajudaram a construir a relação de afeto dos brasileiros com o automóvel.Dentre os destaques estavam, por exemplo, uma limusine conversível, uma jardineira, Ford/Landau, Aero Willys, Oldsmobile 1962, caminhões e caminhonetes raras, além dos tradicionais fuscas, opalas e muitos outros. Crianças, adultos e crianças fizeram questão de registrar fotos ao lado das relíquias.“É um prazer para o Parque da Cultura receber este encontro. A quantidade de veículos impressionou e cada canto do espaço foi preenchido por verdadeiras relíquias”, disse a secretária de Cultura e Turismo Janaina Silva.Coberturafoi a rádio oficial do evento e deu um verdadeiro show de cobertura. O estande da emissora contou com brincadeiras, entrevistas e o sorteio de brindes durante os dois dias de atrações. Por meio dos microfones da emissora foram contadas histórias não apenas dos carros antigos, mas também da paixão de seus proprietários.Segundo um dos organizadores, Douglas Lisboa, a expectativa inicial era receber cerca de 200 veículos, mas o sucesso superou as projeções e o Parque da Cultura recebeu 300 modelos que ocuparam diferentes espaços. A estimativa de público foi de mais de 5 mil pessoas em dois dias de programação.A abertura ocorreu no sábado, com a tradicional Banda Zequinha de Abreu, seguida pela apresentação da Queen Tribute Brasil. No domingo, a solenidade oficial contou com autoridades, lideranças e organizadores no palco principal. A programação cultural contou ainda com shows da Old Chevy e, no encerramento, Laura Moon e os Lunáticos, que fecharam a noite de domingo com muita energia.O público também pôde aproveitar a Feira do Artesanato, opções variadas de gastronomia em food trucks e brinquedos infláveis para as crianças, tornando o encontro um programa completo para toda a família.Na ocasião, um dos momentos mais marcantes foi a homenagem prestada a Dona Cida, uma verdadeira lenda viva da cidade. Aos 85 anos, ela ainda circula com graça e confiança pelas ruas em seu icônico Fusca vermelho, encantando a todos com sua independência e paixão pelo volante, um exemplo inspirador de vitalidade e amor pelos automóveis.Os organizadores do evento também renderam homenagens aos mecânicos mais experientes e tradicionais da cidade, reconhecendo décadas de trabalho, dedicação e contribuição à comunidade local. Subiram ao palco para receber a merecida homenagem os mecânicos Mário Vegas, os irmãos Nilo e Vanderlei Guerra, Valter Gaijutis, e, com um destaque especial, o mecânico Antônio Diegues, carinhosamente conhecido como “Tônico Diegues”, que foi celebrado por seus impressionantes 64 anos de dedicação à profissão.Fundador da Diegues Centro Automotivo, inaugurado em 1978, Tônico construiu uma história de respeito e excelência na área, hoje continuada por seu filho mais velho, Leandro do Amaral Diegues. Aliás, o amor de Tônico pelos carros sempre foi evidente: nos anos 1970, era conhecido por manter em perfeito estado um Gordini impecável, além de seu inseparável Fusca e os diversos modelos da linha Dodge que colecionava com esmero.Cada veículo era mais do que um meio de transporte, era um reflexo de sua paixão, cuidado e respeito por essas máquinas de quatro rodas. Também foram o mecânico Batiã; e, em homenagem póstuma, Agostinho da Silva Lanhas, apoiador do encontro desde a primeira edição. Sua esposa, Eulesia, recebeu a lembrança em nome da família.A integração entre clubes também marcou o evento, com o CCATL (Clube de Carros Antigos de Três Lagoas) homenageando o Vintage Club.