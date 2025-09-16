A rádio Cidade FM marcou presença com estande próprio, transmissões ao vivo, entrevistas e muita emoção

publicado em 16/09/2025

Rádio Cidade dá show de cobertura no 10° Encontro de Carros Antigos (Foto: A Cidade)

No último fim de semana, quem visitou o evento de carros antigos pôde não apenas admirar verdadeiras relíquias sobre quatro rodas, mas também vivenciar uma cobertura jornalística vibrante e inesquecível. A, rádio oficial do evento, deu um verdadeiro show de transmissão ao vivo, levando ao público cada detalhe das atrações com entusiasmo, profissionalismo e muito carisma.Com um estande montado no coração do evento, aacompanhou de perto toda a movimentação, realizando transmissões ao vivo e entrevistas com expositores, organizadores e visitantes. Durante os dois dias, a equipe da rádio se dedicou a relatar os principais momentos, registrar histórias curiosas e destacar a paixão dos colecionadores por seus veículos.A cobertura ao vivo foi um dos grandes destaques. Com entradas frequentes diretamente do local, alevou para os ouvintes de toda a região a atmosfera nostálgica e emocionante do evento. Mais do que informar, a rádio contou histórias – das máquinas e de seus donos –, resgatando memórias e compartilhando emoções com quem acompanhava de casa.Confira nas fotos alguns dos melhores momentos dessa cobertura impecável, que reforça o compromisso dacom a cultura, a memória e o entretenimento da nossa comunidade.Agradecimento aos PatrocinadoresO sucesso da nossa transmissão só foi possível graças ao apoio fundamental de um extenso e valioso grupo de patrocinadores. Cada empresa e parceiro que acreditou neste projeto fez parte direta de um momento inesquecível para o público, para os expositores e para todos os apaixonados por carros antigos.A todos vocês, o nosso mais sincero agradecimento por apoiarem a cultura, a história e o entretenimento da nossa região.