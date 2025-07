Além das nomeações de concursados, a Prefeitura também contratou profissionais por meio de processo seletivo

publicado em 24/07/2025

A tendência é que a Prefeitura siga realizando convocações ao longo do segundo semestre de 2025 (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA realização de concursos públicos pelas prefeituras é fundamental para garantir a transparência, a igualdade de oportunidades e a contratação de servidores qualificados. Efetivar servidores por meio desses concursos fortalece o serviço público, assegura a continuidade das políticas municipais e reduz a influência de indicações políticas, promovendo uma administração mais justa, eficiente e comprometida com o interesse da população. Em Votuporanga, a Prefeitura Municipal efetivou quase 350 pessoas nos seis primeiros meses de 2025.O Poder Executivo nomeou um total de 348 servidores efetivos aprovados em concursos públicos. Do total de nomeações, 268 foram destinadas exclusivamente para a área da Educação, o que corresponde a mais de 77% dos novos servidores efetivados. Os demais foram distribuídos entre diferentes secretarias, conforme a demanda identificada nos setores da Prefeitura.Além das nomeações de concursados, a Prefeitura também contratou 12 profissionais por meio de processo seletivo simplificado durante o mesmo período. Essas contratações temporárias atendem a necessidades pontuais e emergenciais da administração pública, mas representam uma pequena parcela diante do número de servidores efetivos nomeados em 2025.Com as novas nomeações, o número total de servidores municipais ativos em Votuporanga passou a ser de 2.705. Segundo a Prefeitura, o objetivo principal das nomeações é fortalecer o serviço público e garantir a continuidade das ações desenvolvidas pela administração em áreas essenciais, como educação, saúde, obras, assistência social e demais serviços prestados diretamente à população.Ao jornalo Poder Executivo Municipal destacou a importância da medida e ressaltou o compromisso com a valorização dos profissionais concursados. “A contratação de servidores efetivos é fundamental para garantir estabilidade, comprometimento e continuidade nos serviços públicos. Além de assegurar a qualidade das ações desenvolvidas pela Prefeitura, essa medida valoriza os profissionais que passam por concursos públicos e se dedicam ao atendimento da população.”As nomeações ocorreram de forma gradual ao longo dos primeiros seis meses do ano, conforme a necessidade dos setores e o planejamento orçamentário da administração. Todos os nomeados foram convocados de acordo com a ordem de classificação nos concursos, observando os critérios legais e os prazos estabelecidos nos editais.A tendência é que a Prefeitura siga realizando convocações ao longo do segundo semestre de 2025, conforme a necessidade de reposição de cargos vagos e o planejamento de expansão dos serviços públicos no município.