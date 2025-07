A programação ocorrerá na sede da entidade, localizada na rua Padre Izidoro

publicado em 24/07/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNeste domingo, dia 27 de julho, a Associação Antialcoólica de Votuporanga promove o “40º Seminário de Estudos sobre a Doença do Alcoolismo, Prevenção e Terapia”, evento tradicional que busca conscientizar e apoiar pessoas na luta contra o alcoolismo. A programação ocorrerá das 8h30 às 12h30, na sede da entidade, localizada na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 1.999, no bairro Chácara das Paineiras.De acordo com os organizadores, o objetivo do seminário é oferecer apoio a todos os interessados em abandonar o alcoolismo, promovendo um espaço de estudo, prevenção e troca de experiências sobre essa doença que afeta milhares de famílias. A entrada é gratuita e aberta ao público.A programação tem início às 8h30, com a recepção dos participantes. Às 9h, o presidente da associação, Antônio Rocha, fará a saudação de boas-vindas e dará início oficial aos trabalhos do dia. Logo depois, às 9h10, serão realizados os testemunhos de recuperandos, momento em que pessoas em processo de recuperação compartilharão suas histórias, desafios e conquistas na luta contra o alcoolismo.Às 10h, será a vez de Carlos Marques, coordenador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, de Valentim Gentil, trazer sua contribuição ao seminário, com reflexões sobre o papel da terapia no tratamento do alcoolismo.O encerramento será marcado pela Oração de São Francisco de Assis, seguida de um almoço de confraternização, proporcionando um momento de integração e acolhimento entre os participantes.A Associação Antialcoólica de Votuporanga convida toda a comunidade a participar do evento, ressaltando que a informação e o apoio mútuo são fundamentais para compreender o alcoolismo e contribuir para sua superação.