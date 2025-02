Interessados nas vagas de trabalho do empreendimento já podem se cadastrar; inauguração será no início do segundo semestre

publicado em 27/02/2025

Projeto do Max Atacadista de Votuporanga foi apresentado a lideranças de Votuporanga na manhã de ontem (Foto: A Cidade)

Da redação



O Grupo Muffato, empresa que administra mais de 109 supermercados e atacarejos em todo o Brasil, lançou oficialmente ontem as obras do Max Atacadista de Votuporanga. Ao todo, o empreendimento receberá um investimento de cerca de R$ 38 milhões e irá gerar mais de 250 empregos diretos.



O empreendimento será construído na Avenida Nasser Mara~o, onde hoje funciona a Indústria de Móveis Cosmo – às margens da rodovia Euclides da Cunha. O projeto foi apresentado pelo diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato, em uma reunião no Parque da Cultura.



O lançamento contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSD), da primeira-dama Rose Seba e lideranças locais, como o deputado Carlão Pignatari, vereadores, o ex-prefeito Júnior Marão e o empresário Valmir Dornelas, dentre outros. Os secretários municipais também estiveram em peso no encontro e foram representados no cerimonial pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário.



“Nós chegamos aqui em 2020 com o Super Muffato e fomos muito bem recebidos. Votuporanga nos recebeu de braços abertos, criamos laços de amizade e ao longo desses anos já percebemos o potencial de Votuporanga e trazemos agora o nosso outro modelo de negócio que é o atacarejo ”, disse o empresário em entrevista ao A Cidade.



Como mencionou o diretor do grupo, esta será a segunda unidade do Muffato no município. A primeira chegou em 2020, com a bandeira Super Muffato, na rua das Américas. Agora, a presença do Grupo será´ ampliada com a entrada da bandeira de atacarejo Max Atacadista, que permite ao consumidor comprar mais produtos pagando menos, por meio da oferta do preço de atacado direto ao consumidor final.



“Será um grande empreendimento, onde funcionava a Indústria de Móveis Cosmo. O Max é um sucesso aonde chega, pois é a mistura do atacado com o varejo, com açougue, padaria e mais de 15 mil itens, além de 5,5 mil metros quadrados de área de venda”, completou o empreendedor.



Com mais de 11 mil metros quadrados de área construída e 350 vagas de estacionamento o Max Atacadista deve entrar em funcionamento no início do segundo semestre deste ano. Interessados em trabalhar no novo atacarejo ja´ podem fazer seu cadastro pela plataforma do grupo, acessando o QR Code da imagem.



“Votuporanga vive um momento especial e não é de agora, é nos últimos 24 anos que o nosso grupo político, que está administrando o município, está fazendo de uma forma eficaz e essa é a grande prova. A despeito de alguns quererem só notícias negativas, nós temos a nossa história e ela é contada com fatos reais, com empreendimentos como esse que vai trazer cerca de 300 empregos para nossa cidade”, destacou o prefeito Jorge Seba.

Indústria Cosmo segue em funcionamento, só que em novo endereço



Com a notícia de que o Max Atacadista será instalado onde hoje funciona da renomada Indústria de Móveis Cosmo, muito se especulou sobre o fechamento da fábrica, o que não irá acontecer. A informação foi confirmada pelo próprio fundador da empresa, Angelo Baldissera, que fez questão de acompanhar o lançamento ao lado de suas filhas Vanessa e Thais.



Fundada em 1975, a Móveis Cosmo apenas irá mudar de endereço, para um salão mais moderno e que irá melhor se adaptar às necessidades da empresa, além de conglomerar novas tecnologias do setor moveleiro. “Continuamos abertos e seguimos firmes com o nosso trabalho”, disse seu Angelo, durante o evento.