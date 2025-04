Desde a sua criação, a Instituição tem sido protagonista no cenário educacional da região, acompanhando e promovendo as mudanças exigidas pelo tempo

publicado em 30/04/2025

Nesta quarta-feira, dia 30 de abril, a Unifev celebra seus 59 anos de trajetória dedicados à educação de qualidade (Foto: Unifev)

Nesta quarta-feira, dia 30 de abril, a Unifev celebra seus 59 anos de trajetória dedicados à educação de qualidade, ao desenvolvimento pessoal e social e à transformação da vida de milhares de pessoas. Mais do que uma Instituição de Ensino Superior (IES), o Centro Universitário de Votuporanga é sinônimo de compromisso, inovação e impacto positivo na comunidade.Desde a sua criação, em 1966, a Instituição tem sido protagonista no cenário educacional da região, acompanhando e promovendo as mudanças exigidas pelo tempo. O que começou com apenas três cursos – Ciências, Letras e Pedagogia – cresceu e se consolidou como um dos centros universitários mais modernos e completos do Estado de São Paulo.Hoje, com mais de 20 cursos de graduação e pós-graduação, atividades de extensão e serviços gratuitos à comunidade, a Unifev segue cumprindo sua missão de “educar com excelência para o desenvolvimento pessoal e social”. Essa missão se reflete no cotidiano dos estudantes, colaboradores e professores que fizeram e fazem parte da Instituição.A história da Unifev é marcada por um crescimento sustentável, gestão transparente e ações inovadoras, sempre com foco no ser humano e no futuro. Seus dois câmpus – Centro e Cidade Universitária – somam cerca de 40 mil m² de área construída e oferecem infraestrutura de ponta: laboratórios, clínicas, bibliotecas físicas e digitais, complexo poliesportivo, incubadora de startups, Centro Jurídico e o Centro de Especialidades em Medicina Veterinária (Cevet).Mais do que prédios e equipamentos, a força da Unifev está nas pessoas. Professores titulados e uma equipe comprometida com a excelência garantem aos alunos um ambiente acadêmico preparado para os desafios do presente e do amanhã. A gestão da Instituição é pautada por valores como responsabilidade social, respeito aos direitos humanos, conduta ética, inovação e relacionamento cordial com a comunidade.Para o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, o advogado Celso Penha Vasconcelos, que já ocupou o mesmo cargo entre 2018 e 2021 e reassumiu a presidência no final de 2024, os 59 anos da Instituição representam muito mais do que números.“O Centro Universitário é parte fundamental da identidade de Votuporanga e da região. Ao longo dessas quase seis décadas, formamos gerações de profissionais que hoje contribuem em diversas áreas da sociedade, em todo o mundo. Nosso compromisso é continuar investindo em estrutura, inovação e, principalmente, em pessoas. É uma honra fazer parte dessa história e contribuir para que ela siga cada vez mais sólida e inspiradora”, destacou.O reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, que está à frente da Instituição há quase oito anos, também reforça o papel transformador da educação. “A Unifev é um projeto coletivo, construído a muitas mãos, que transforma vidas por meio do conhecimento. Temos orgulho de oferecer uma formação acadêmica sólida, com infraestrutura de ponta e uma equipe pedagógica comprometida com o sucesso dos nossos estudantes. Chegar aos 59 anos com tantos avanços nos motiva a seguir em frente, sempre olhando para o futuro e para as necessidades da nossa comunidade”, destacou.Aos 59 anos, a Unifev segue com seu papel na construção de uma sociedade mais justa, consciente e preparada. “Parabéns a todos que integraram e integram esta trajetória inspiradora. Que venham os próximos anos”, finalizou o reitor.