Ainda dá tempo de garantir o cupom para concorrer a um carro 0km com tanque cheio, emplacamento e IPVA 2025 totalmente gratuitos; sorteio será realizado no dia 11 de maio durante o Votu International Rodeo

publicado em 30/04/2025

Quem não adquiriu o cupom ainda está em tempo de participar (Prefeitura de Votuporanga)

A Ação Entre Amigos segue em ritmo intenso, mobilizando a comunidade em prol de uma causa especial: a solidariedade. Quem não adquiriu o cupom ainda está em tempo de participar. Os interessados devem procurar alguma entidade assistencial de Votuporanga e fazer a doação de R$ 10.A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade e tem como objetivo auxiliar as entidades a atender crianças, jovens, adultos e idosos que mais precisam de amparo.Com o cupom, é possível concorrer a um carro 0km que, neste ano, já vem com tanque cheio, emplacamento e IPVA 2025 totalmente gratuitos. A entidade que repassar o cupom premiado também será contemplada com uma moto 0km como forma de reconhecimento pelo seu engajamento na campanha.O sorteio será no dia 11 de maio, Dia das Mães, antes do show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, durante a programação do Votu International Rodeo. O Fundo Social terá, inclusive, espaço destinado na festa para que as entidades possam disponibilizar os cupons para quem tiver interesse em fazer doações, local que foi gentilmente cedido pelos organizadores do evento, Tércio Miranda e sua esposa Rosana Miranda.A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, reforça a importância das pessoas colaborarem, pois o recurso é direcionado totalmente para as entidades."A pessoa que doa R$ 10 contribui diretamente para a entidade na qual ela adquiriu o cupom para concorrer a um carro 0km. É um retorno para que a entidade possa utilizar integralmente no que mais precisa no momento".Como nas edições anteriores, a doação dos veículos e, este ano, também da moto, é de empresário Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos.Mais informações também podem ser obtidas no Fundo Social de Solidariedade, pelo telefone (17) 3405-9700, ramais 9711 ou 9716.Confira no link a lista completa das entidades participantes de Votuporanga: https://www.votuporanga.sp.gov.br/acao-entre-amigos-2025