publicado em 07/12/2024

Secretário de Educação, Marcelo Batista, conversou com o jornal A Cidade sobre a nova lei (Foto: Unifev)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO governador Tarcísio de Freitas sancionou anteontem o projeto de lei que proíbe a utilização de aparelhos de celular por estudantes em escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. Em conversa com a reportagem do jornal, o secretário de Educação de Votuporanga, Marcelo Batista, esclareceu que a nova legislação não traz impacto significativo na Rede Municipal de Ensino.A Rede Municipal atende crianças na faixa etária de até 10 ou 11 anos, abrangendo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. “Nesse contexto, destacamos que a nova lei sobre o uso de celulares nas escolas não traz impacto significativo para o funcionamento das unidades escolares do município”, apontou.Marcelo destacou que nas escolas da rede, as ações pedagógicas priorizam a ludicidade, a interação significativa entre professores e alunos e o uso consciente de recursos tecnológicos. “A utilização de celulares é restrita a situações pontuais, previamente planejadas e exclusivamente direcionadas pelos professores, quando e se necessário”, esclareceu.Essas ações são conduzidas sob extrema orientação e acompanhamento, tanto pela equipe de gestão de cada unidade escolar, quanto pela Secretaria Municipal da Educação. “Isso garante que a tecnologia, quando inserida, contribua positivamente para o processo de ensino-aprendizagem”, acrescentou.Desta forma, o celular não integra a rotina pedagógica da rede de forma geral. “Isso reflete a nossa ênfase em práticas educativas que estimulam a criatividade, o aprendizado ativo e o desenvolvimento integral dos alunos”, finalizou.Com a sanção, São Paulo é o primeiro estado brasileiro a adotar medidas de uso mais consciente de dispositivos eletrônicos no ambiente escolar com objetivo de melhorar o aprendizado e a convivência entre estudantes, professores e instituições.