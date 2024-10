Com 11 anos de experiência, o grupo Ecopower possui mais de 50.000 projetos homologados em todo o território nacional

publicado em 19/10/2024

Ecopower, a maior empresa de energia solar do Brasil, chega a Votuporanga (Foto: Divulgação)

A Ecopower, referência no setor de energia solar no Brasil, inaugurou no último dia 11, sua nova franquia na cidade de Votuporanga, consolidando sua presença em um mercado em expansão.Com 11 anos de experiência, o grupo Ecopower possui mais de 50.000 projetos homologados em todo o território nacional, além de mais de 350 franquias espalhadas pelo Brasil. A matriz da empresa está localizada em Barretos, onde conta com um time administrativo de mais de 420 colaboradores, complementado pelas equipes de gestão de cada franquia.A Ecopower se destaca pela eficiência e qualidade de seus equipamentos, utilizando exclusivamente produtos da renomada marca WEG, considerada a melhor do setor solar. A empresa também conta com logística própria e equipes especializadas em instalação, garantindo um serviço de excelência.Mais do que oferecer soluções em placas solares, a Ecopower acredita que a energia do sol pode transformar vidas. Além dos sistemas fotovoltaicos, a empresa apresenta a linha Ecohome, que permite aos clientes personalizar suas casas com eletrodomésticos que promovem maior comodidade no dia a dia. Na aquisição de um sistema fotovoltaico, é possível escolher entre produtos como fogões de indução, ar-condicionados, panelas de arroz e panelas de pressão, entre outros. Outra inovação é a linha Power Mobi, fruto da parceria com a Horwin, que reflete a crença da Ecopower no futuro da mobilidade elétrica, sustentável e estilosa.Ao chegar a Votuporanga, a Ecopower traz o desafio de impactar positivamente a vida das pessoas, oferecendo um atendimento personalizado. A nova unidade conta com uma equipe dedicada a proporcionar a melhor experiência possível no uso da energia solar.Por fim, é importante ressaltar que a energia solar é uma alternativa acessível. A Ecopower oferece condições de pagamento em até 30 vezes sem juros no boleto, com carência de 90 dias, tornando a energia limpa e renovável ainda mais viável para a população.