Esta é oficialmente a última etapa do município sendo cumprida; agora, segue tudo pelo Estado, que fará a construção das casas

publicado em 14/03/2024

O prefeito Jorge Seba assinou ontem a doação dos lotes para a construção das casas do Desfavelamento, última etapa do município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD), cumpriu ontem, em São Paulo, a última etapa do município no processo de construção das casas do desfavelamento que irá beneficiar 185 famílias que hoje vivem em situação precária nas regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Trata-se da assinatura da doação dos 185 lotes para que a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) possa construir as moradias.

O projeto, que faz parte do Plano de Governo da Administração Municipal, tem como objetivo acabar com as favelas no município e proporcionar moradias dignas para essas famílias. Segundo o prefeito Jorge Seba, a escolha da localização para a construção das novas moradias foi estrategicamente planejada, levando em consideração a proximidade com os locais onde as famílias já residem, bem como o acesso aos serviços públicos essenciais para o desenvolvimento econômico e social.

"Estamos acompanhando de perto a realização desse sonho de Votuporanga, de acabar com as favelas, e também de mais uma ação do nosso Plano de Governo. O município realizou a sua parte de comprar a área e destinar para a CDHU, agora o Estado segue para a construção das casas, que darão moradia digna para essas famílias", afirmou o prefeito.

Seba também aproveitou a oportunidade para agradecer ao deputado Carlão Pignatari, que atuou durante todo o processo, além de expressar sua gratidão ao governo de São Paulo por honrar o compromisso com a população de Votuporanga.