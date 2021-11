Mutirão contra a Dengue também será realizado nos bairros São João e Palmeiras, na região Sul, das 7h às 13h para intensificar o controle e eliminação de focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti

publicado em 26/11/2021

A ação tem como objetivo envolver as crianças neste trabalho de combate para frear o avanço no registro de casos de Dengue em Simonsen (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Simonsen vai receber uma ação diferente de combate à Dengue. Neste sábado (27), agentes da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde estarão na praça central, das 8h às 12h, para trocar criadouros do mosquito Aedes aegypti por brindes e realizar brincadeiras educativas com as crianças moradoras do distrito.Durante a semana, as agentes visitaram as escolas de Simonsen e entregaram sacos de lixos para as crianças junto com orientações sobre o recolhimento de materiais que poderão se transformar em criadouros do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chicungunya.A ação tem como objetivo envolver as crianças neste trabalho de combate para frear o avanço no registro de casos de Dengue em Simonsen, que triplicou no mês de novembro. Somente em novembro, dez casos já foram positivados. Em todo ano, o distrito registrou 16 casos. No total, Votuporanga tem 756 casos positivos e outros 54 estão em investigação. Dois óbitos também foram contabilizados neste ano: um no dia 8 de abril, de um homem de 36 anos, com comorbidade; e outro em 19 de agosto, um homem, 76 anos, também com comorbidades.Além desta ação em Simonsen, a Prefeitura de Votuporanga também realiza, neste sábado (27), das 7h às 13h, mais uma edição do Mutirão "Votuporanga contra o Aedes aegypti", projeto da Vigilância Ambiental. Desta vez, os agentes percorrerão os bairros São João e Palmeiras, na região Sul. O objetivo da ação é intensificar o controle e eliminação de focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti.Durante o Mutirão, os agentes de saúde orientam os moradores e vistoriam a área externa e também interna do domicílio para eliminação de focos e criadouros, reduzindo assim a propagação de novos casos.Além dos mutirões aos sábados, durante todo o ano, as equipes da Vigilância Ambiental recolhem criadouros e orientam munícipes prevenindo a proliferação do mosquito Aedes aegypti. No entanto, este trabalho precisa contar com a participação da população que tem papel fundamental na manutenção dessas ações de combate.Em setembro foi realizado o Arrastão de Limpeza contra a Dengue em toda a cidade, que consiste no recolhimento de criadouros e orientações de munícipes. A ação teve como objetivo eliminar criadouros antes de iniciar o período de chuvas para evitar a proliferação do mosquito. No período noturno, também foram realizadas nebulização veicular em diversos bairros, em parceria com a Sucen.Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d'agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto atendimento imediatamente.