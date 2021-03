O processo, segundo o Procurador Geral do Município, irá apurar se ela e sua família faziam parte do grupo prioritário à época

publicado em 20/03/2021

Glauton Feltrin disse que a sindicância será aberta na segunda (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Corregedoria da Procuradoria Geral do Município de Votuporanga irá instaurar uma sindicância na segunda-feira (22) para apurar se houve alguma irregularidade na vacinação contra a Covid-19 da ex-secretária de Cultura e Turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp, e sua família. A informação foi confirmada pelo procurador Geral do município, Glauton Oliveira Feltrin, em entrevista à TV Tem.

Segundo ele, o processo vai apurar se de fato eles faziam parte do grupo prioritário que estava sendo vacinado à época.

“Dada a gravidade das denúncias eu já vou determinar, a partir de segunda-feira, que a corregedoria da Procuradoria do município instaure um processo de sindicância para apurar esses fatos. Preliminarmente o que sabemos é que naquela época estavam sendo vacinados os cuidadores de idosos, então imaginamos que eles tenham se apresentado com essa condição, então a gente tem que apurar os documentos que foram apresentados, as pessoas que, inclusive, aplicaram, para a gente apurar a responsabilidade e se de fato houve alguma irregularidade”, disse ele.

Em nota enviada pela Secretaria da Saúde à TV, a Pasta informou que a orientação da Secretaria Estadual da Saúde, em uma normativa do dia 31 de janeiro, era de que pessoas que cuidam de idosos, incluindo domiciliares, poderiam ser vacinados. No entanto, uma nova normativa do dia 17 de fevereiro orientou que a aplicação deveria ser feita apenas em cuidadores de idosos profissionais.