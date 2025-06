Edição 2025 será realizada de 15 a 18 de outubro, no São Paulo Expo, e tem expectativa de receber mais de 110 mil visitantes

publicado em 30/06/2025

Empresas e entidades de Votuporanga já podem se inscrever para expor ou serem patrocinadoras da Feira do Empreendedor 2025 (FE25). A previsão do Sebrae-SP é contar com mais de 1,2 mil espaços de exposição voltados para empresas de diversos portes e setores que desejam apresentar seus produtos, ampliar visibilidade e acelerar seu crescimento no mercado.A FE25 será realizada de 15 a 18 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista, e terá entrada gratuita. O objetivo do evento é fomentar o empreendedorismo com foco na geração de negócios, networking e divulgação de produtos e serviços. Será uma oportunidade para empresas de todos os portes, de Microempreendedores Individuais (MEIs) a grandes negócios, expor seus produtos e ofertar serviços.As micro e pequenas empresas (MPEs) contam com planos especiais com desconto, e os valores para expositores começam a partir de R$ 1.190, com opções de estandes de 2m², 6m², 12m² e 25m², além de área livre para montagem personalizada. As cotas de patrocínio incluem, além do espaço de exposição, uma série de contrapartidas que garantem visibilidade institucional e associação da marca a um dos maiores eventos de empreendedorismo.O evento será uma oportunidade para empresas de setores diversos, como agronegócio, franquias, licenciamento de marcas, máquinas e equipamentos, representação e distribuição, venda direta, serviços produtivos, soluções digitais, parcerias e expansão, inovação em serviços e sustentabilidade. Estão disponíveis também oportunidades para prefeituras interessadas em promover as oportunidades disponíveis para MPEs em seus municípios e divulgar suas políticas públicas e projetos de incentivo ao empreendedorismo.Edição 2025Serão 55 mil m² divididos em sete eixos temáticos para proporcionar uma experiência personalizada e relevante para cada perfil de visitante. Os eixos são: Comece seu Negócio, Gerencie o seu Dinheiro, Inovação e Tecnologia, Marketing e Vendas, Comportamento Empreendedor, ESG – Impacto Social e Ambiental, e Cidade Empreendedora.Além das atrações temáticas, a programação terá palestras, painéis, atendimentos e consultorias, rodadas de negócios e oportunidades de networking, e contará com a presença de especialistas e empreendedores de diversos setores.Expositores da região em 2024Em 2024, seis expositores vinculados ao Escritório Regional de Votuporanga participaram da Feira do Empreendedor. Foram selecionados a Prefeitura de Santa Clara d’Oeste, Indiaporã, Magda e Jales, além do Consórcio Maravilhas do Rio Grande (Cotimarg), o Consórcio Intermunicipal Rio Grande e Paraná (Congrapar) e Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA). Três deles já estão confirmados para a edição de 2025.A feira recebeu mais de 102 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 45 milhões em negócios, contando com 1.088 expositores, incluindo 77 prefeituras e 17 patrocinadores.