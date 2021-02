Chandelly Protetor, Jezebel Silva, Nilton Santiago e Professor Djalma, juntos a comitiva que esteve essa semana em Brasília conquistou R$ 250 mil em emendas

publicado em 27/02/2021

O recurso foi conquistado pelo vice-presidente do partido no município Dr. Hery Kattwinkel, os vereadores Cabo Renato Abdala. Chandelly Protetor, Jezebel Silva, Nilton Santiago e Professor Djalma. Juntos a comitiva que esteve essa semana em Brasília conquistou R$ 250 mil em emendas parlamentares, que serão liberadas pela deputada federal Renata Abreu.“Essas emendas são o começo de um relacionamento entre a deputada federal Renata Abreu presidente nacional do partido Votuporanga. Acredito que a partir de agora, e com as mudanças do partido em Votuporanga, esse relacionamento vai ser ainda mais próximo e trará frutos para municipio", disse Dr. Hery.Os parlamentares votuporangueses e o Dr. Hery conseguiram garantir uma emenda de aproximadamente R$ 1 milhão que já havia sido anunciada em novembro do ano passado e que foi confirmada pela bancada do Podemos.