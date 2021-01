Volta às aulas presenciais foi um dos assuntos discutidos durante o evento que teve como objetivo acolher os novos gestores cujos municípios compõem o ADE

publicado em 14/01/2021

O primeiro Fórum de 2021 teve como objetivo acolher os novos gestores cujos municípios compõem o ADE, que é um regime de colaboração (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Representantes de 65 municípios da região estiveram reunidos em Votuporanga, na quarta-feira (13/1), para discutir sobre a Educação. O Fórum Educação para Todos foi promovido pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista que tem como coordenador executivo o secretário municipal da Educação de Votuporanga, Marcelo Batista. O encontro ocorreu no auditório do Sest Senat e atendeu os protocolos de prevenção à Covid-19.A volta às aulas presenciais foi um dos assuntos discutidos durante o evento. “Orientamos os municípios a elaborarem seus protocolos de retomada às aulas presenciais em parceria com os órgãos de saúde e educação. Falamos sobre a importância dos protocolos sanitários e discutimos sobre os pré-requisitos para um retorno eficiente”, explicou o Secretário Municipal da Educação de Votuporanga.O primeiro Fórum de 2021 teve como objetivo acolher os novos gestores cujos municípios compõem o ADE, que é um regime de colaboração. Desta forma, foram apresentadas as ações e propostas do Arranjo bem como a Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação.O Secretário também apresentou as plataformas utilizadas pela Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga como referência e falou sobre os convênios existentes entre as Prefeituras e os Governos Estadual e Federal. “Fizemos uma acolhida de forma geral para que os novos gestores de Educação entendam a importância desta estrutura do Arranjo”, disse Marcelo.