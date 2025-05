O AN é um dos principais focos de um projeto de melhoramento genético dos empresários Tércio Miranda e sua esposa Rosana

publicado em 09/05/2025

Quem enfrentará o animal de pulo da Cia Tercio Miranda será o cowboy Frederico Araújo, da Ekip Rozeta (Foto: Votuinternationarodeo)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO touro Acesso Negado, considerado o animal de rodeio mais caro do Brasil – comprado por R$ 1.087.000 – estreia nesta sexta-feira (9) no circuito profissional no Votu International Rodeo, que ocorre desde ontem no Centro de Eventos Helder Henrique Galera.Quem enfrentará o animal de pulo da Cia Tercio Miranda será o cowboy Frederico Araújo, da Ekip Rozeta. O AN é um dos principais focos de um projeto de melhoramento genético para touros de rodeio, e foi arrematado pelo empresário Tércio Miranda e sua esposa Rosana, principais organizadores do Votu International. Ele foi comprado em 2023 e já é uma estrela em eventos de rodeio.O Votu International Rodeo continua nesta sexta-feira (9) com show da dupla Bruno & Marrone. Organizada pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev, a festa acontece até domingo (11).Na quinta-feira (8), primeiro dia do Votu International Rodeo, o público lotou as arquibancadas e camarotes para acompanhar as montarias do rodeio mais aguardado do interior de São Paulo. O destaque da noite foi o peão Rafael Ribeiro, que alcançou a maior nota do primeiro round: 88 pontos.Após o término do rodeio, a animação tomou conta do palco com o show de Maiara & Maraísa. Mais de 13 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos Helder Henrique Galera na noite de quinta-feira.A entrada para a pista do Votu International Rodeo é gratuita todos os dias, enquanto os últimos ingressos da Área Vip seguem à venda exclusivamente no site guicheweb.com.br.Horários (sexta-feira, 9 de maio):• 19h00 – Abertura dos portões• 19h15 – Início da transmissão ao vivo• 21h40 – Início das montarias em touros• 00h00 – Show com Bruno & Marrone• 01h50 – Boate The Bull Club + Balada na Carreta Império