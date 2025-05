A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, promove, neste sábado (10), a Feira de Adoção de Animais e o Pet Yoga, na Concha Acústica, das 9h às 12h

publicado em 09/05/2025

s ações farão parte do 9º Comunidade em Foco – Unifev em Ação, evento promovido pela Unifev (Foto: Prefeitura Municipal de Votuporanga)

Além da chance de adotar cães e gatos em busca de um novo lar, o evento contará com diversas atrações. Entre elas, Pet Yoga, uma novidade na cidade, com atividade conduzida pela professora Alessa Zanini, promovendo um momento de relaxamento para pets e tutores.