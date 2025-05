Sebrae-SP estará presente no 9º Comunidade em Foco, da Unifev, que acontecerá neste sábado, dia 10 de maio

publicado em 09/05/2025

O evento ocorrerá na Concha Acústica neste sábado (10) e os empreendedores da cidade poderão receber consultorias gratuitas (Foto: Sebrae-SP)

O Escritório Regional do Sebrae-SP de Votuporanga estará presente na 9ª edição do Comunidade em Foco, da Unifev. O evento ocorrerá na Concha Acústica neste sábado (10) e os empreendedores da cidade poderão receber consultorias gratuitas, por meio do Sebrae Móvel.

O veículo do Sebrae-SP é adaptado para oferecer orientações personalizadas a pequenos empresários e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio. “As consultorias são abertas ao público em geral, sem a necessidade de agendamento prévio. Por lá as pessoas encontrarão consultoria gratuita, informações sobre como se formalizar como MEI, acesso a linhas de crédito e orientação sobre gestão de negócios”, disse Márcio Neves, analista de negócios do Sebrae-SP e gestor do Sebrae Móvel na região.

Durante o atendimento, os visitantes poderão contar com o suporte de um agente do Sebrae Aqui, além de conhecer o portfólio de cursos, capacitações e ferramentas de gestão oferecidos pelo Sebrae-SP. É uma excelente oportunidade para quem deseja tirar dúvidas.

Para ser atendido pelo Sebrae Móvel, é só estar presente na Concha Acústica, localizada na rua Amazonas, das 8h às 12h.

Comunidade em foco

O Comunidade em Foco promovido pela Unifev terá uma série de atividades e atendimentos gratuitos à população de Votuporanga, como aferição de pressão, brincadeiras lúdicas, cabine fotográfica, doações de animais, exames de glicose, limpeza de pele, maquetes e área tecnológica, massagens, orientações e simulações médicas, orientações jurídicas, orientações para uma boa alimentação, orientações sobre hidroponia, orientações sobre Imposto de Renda, MEIs e autônomos, e pintura facial.

Mais atividades

No mesmo local, a Prefeitura de Votuporanga irá promover a tradicional Feira do Artesanato, que ocorre sempre no segundo sábado do mês, das 8h às 16h. Além disso, terá também o “Pet Yoga, Pet New House!”, das 9h às 12, com aula de yoga gratuita.