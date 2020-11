A ‘Star BotsVotu’ foi campeã na categoria inovação (nível 1) com o robô lego EV3 na Olimpíada Brasileira de Robótica

publicado em 19/11/2020

Matheus de Freitas Biachini, Lívia Rodrigues Silveira, Filipe da Silva Godoi e Pedro Henrique Zanini Silva, saíram vitoriosos da OBR. (Foto: Arquivo Pessoal)

A equipe votuporanguense de robótica ‘Star Bots’ saiu campeã e com medalha de ouro do maior torneio da área na América Latina, a OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica). A Olimpíada ocorreu de modo virtual e o grupo foi participante da modalidade prática virtual, na categoria apresentação.

Matheus de Freitas Biachini, Lívia Rodrigues Silveira, Filipe da Silva Godoi ePedro Henrique Zanini Silva saíram vitoriosos nacionais da competição no último sábado (14), da cerimônia de apresentação. Na categoria ‘Inovação – Nível 1’, a equipe apresentou o ‘robô lego EV3 com kit pneumático e sensores rebatíveis’ e suas inovações no projeto, tudo isso por meio de vídeos.

Logo em seguida, por meio de uma live com os juízes o projeto foi apresentado, visto e avaliado. Já a classificação e o resultado final foram anunciados por um e-mail.

Para a idealizadora do grupo e professora voluntária, Isabel Motta, todo o desenvolvimento do projeto e a participação no torneio é uma oportunidade única do contato com o mundo da ciência e tecnologia de uma maneira lúdica, colaborativa e divertida, “onde eles são protagonistas e descobrem habilidades que desconhecem ou aprimoram outras que gostam”, explicou ela.

Descobrir que a educação e o saber vão além dos limites das escolas é outro ponto que a professora destaca. Além que, sonhos e novas perspectivas acabam sendo construídas com o passar dos dias. Por exemplo: dois alunos ganharam bolsas integrais em escolas particulares neste ano e outros foram fazer faculdades em áreas ligadas a robótica.

É o caso de Matheus de Freitas Biachini, de 12 anos, participante desta última edição da OBR e já pensa no seu futuro, porque quer cursar e melhorar seus conhecimentos sobre a robótica.

Ele está há quase três anos na Star Bots e esta competição ficará marcada em sua trajetória, até porque além do ouro ele ganhou uma bolsa integral na escola Passo A Passo. “Foi muito legal aprendi várias coisas com outras pessoas e me diverti muito”, disse ele.

A robótica

O projeto da robótica é desenvolvido pelo Lar Frei Arnaldo, desde 2015, em parceria com o IFSP (Instituto Federal de São Paulo) pela servidora pública, Isabel Motta, quem dá as aulas e supervisiona toda a aplicação do curso. É totalmente gratuito, e nestes cinco anos mais 300 crianças de 8 a 14 anos, tiveram a oportunidade de ajudar a construir o legado da equipe.

Já são dezenas de conquistas para serem colecionadas ao longo deste tempo, em competições nacionais e estaduais. Como a FLL (First Lego League), na categoria ‘Cores Values’ (nacional e estadual) mais de cinco vezes e a deste ano na categoria apresentação de pesquisa com o design mecânico do robô. Além de que Isabel Motta ganhou duas vezes como a melhor técnica.

Daí as forças para que o projeto continue atendendo e dando novos rumos para vida de crianças votuporanguenses. “Ampliar e estender o projeto é o objetivo nosso, atender um número maior de crianças e adolescentes, fazer de Votuporanga uma referência em robótica Educacional Social e competitiva. É o meu maior objetivo, e vamos trabalhar para isso”, disse Isabel.