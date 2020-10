A instituição doou 5.266 equipamentos de proteção individual para 24 cidades da região, além da Secretaria de Saúde e Santa Casa de Votuporanga

publicado em 10/10/2020

A produção dos protetores faciais é uma iniciativa da Nupem (Núcleo de Pesquisa e Ensino em Microfabricação), que acontecia no próprio Instituto Federal (Foto: Divulgação/Instituto Federal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O IFSP (Instituto Federal de Votuporanga) totaliza, em balanço final, 5.266 protetores faciais doados a 32 entidades beneficiadas, em 24 diferentes municípios contemplados e atuando em três estados com a doação. A soma total destas doações é de R$250 mil, em que a instituição investe na comunidade local e regional como ação humanitária nesta pandemia.

A produção dos protetores faciais é uma iniciativa da Nupem (Núcleo de Pesquisa e Ensino em Microfabricação), que acontecia no próprio Instituto Federal com a intenção e a ideia de produzir baseada em ações semelhantes que já estavam acontecendo pelo mundo.

"No início, esses itens estavam em falta no mercado ou sendo vendidos a preços acima da tabela. O momento mais impactante foi quando produzimos os primeiros itens e fizemos as primeiras entregas, pois atendemos hospitais de cidades pequenas e as principais santas casas da região", explica o professor Cleiton Lazaro Fazolo de Assis, líder do grupo de pesquisa.

As doações

A Instituição que espalhou suas doações, até mesmo, em três estados do Brasil, reverteu para Votuporanga 764 protetores faciais, entre as instituições que atendem a população diariamente.

A Santa Casa recebeu 500 EPI’s, a primeira (200 protetores) no início do mês de julho e a segunda (300 protetores) no mês passado, já no dia 13 de abril a Secretaria Municipal da Saúde recebeu 200 protetores e a de Educação 64.

Produção

Tudo começou no dia primeiro de abril, no laboratório da Nupem, no Campus Votuporanga, em um primeiro momento, foi produzida pouco mais de 1000 EPI’s por manufatura aditiva, técnica mais conhecida por Impressão 3D.