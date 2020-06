A notícia foi divulgada pelo Informe Diário do hospital

publicado em 07/06/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga confirmou na tarde deste domingo (7) a morte de mais um paciente por coronavírus. A notícia foi divulgada por meio do Informe Diário divulgado pela assessoria de imprensa da instituição.O hospital, porém, não tem autorização para dar informações sobre a vítima. Sabe-se apenas que ela não era de Votuporanga, mas sim de uma das outras 16 cidades atendidas pela Santa Casa.Ainda de acordo com o informativo, outras três pessoas positivas para coronavírus seguem internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensivas) e mais sete estão em ala.Outros cinco pacientes com suspeita da doença estão internados, sendo que um deles está na UTI.Boa notíciaNo mesmo dia, Valdir Balbino de Araújo, 56 anos, deixou a UTI após 22 dias internado.Valdir, de Valentim Gentil, irá concluir seu tratamento em ala. "Desejamos que, em breve, ele possa retornar para casa e estar ao lado de sua família. Juntos venceremos o coronavírus', disse a Santa Casa em nota.