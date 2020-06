Além de contribuir com o município, toda a região noroeste paulista e estados vizinhos foram contemplados com doações

publicado em 03/06/2020

IFSP Campus Votuporanga reverteu 200 EPI’s para a Santa Casa de Votuporanga nesta terça-feira (2) (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO IFSP (Instituto Federal de Votuporanga), com a iniciativa do Nupem (Núcleo de Pesquisa e Ensino em Microfabricação), já entregou cerca de 2.527 protetores faciais para 19 cidades, instituições de saúde e prefeituras do noroeste paulista, incluindo o município, a Secretaria de Saúde de Aparecida do Taboado (MS) e Prefeitura Municipal de Iturama (MG).Na tarde de ontem o Campus reverteu 200 EPI’s para a Santa Casa de Votuporanga. Para receber a doação estiveram presentes Rosemir Lopes,captador de recursos do hospital e o líder do Nupem, Cleiton Lazaro Fazolo de Assis, um dos idealizadores da fabricação dos equipamentos.Cleiton disse que a intenção no início era tímida e humilde, mas acabou se expandindo. Tudo começou no dia primeiro de abril, no laboratório do Nupem, no Campus Votuporanga, por meio de impressoras 3D.As‘faceshields’ são produzidas com doação de materiais feitas por pessoas físicas e jurídicas da região e do município. “Com toda a proporção que acabou tomando nunca faltou material e também doadores para contribuir com a prestação de serviço a sociedade”, relatou.Para a escolha das instituições que seriam beneficiadas o grupo focou primeiramente nos hospitais. Cleiton explica que o grupo entrou em contato com as principais santas casas da região oferecendo o equipamento. Com isso, a notícia se espalhou, e diversas instituições começaramprocurar o núcleo para solicitar os EPIs.Para Votuporanga, já foram destinadas 200 protetores faciais para a Secretaria da Saúde no dia 13 de abril e a doação de ontem para a Santa Casa de Votuporanga, reservados 200 ‘face shields’.Dos 2.527 já doados, mil foram destinados para a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, distribuídos para o Hospital de Base e demais departamentos de saúde da cidade. As cidades beneficiadas foram Fernandópolis, Tabapuã, Nhandeara, Catanduva, Magda, Populina, Estrela D’Oeste, General Salgado, Jales, Indiaporã, Bálsamo, Catiguá, Santa Fé do Sul, Monções, Tanabi, Turmalina e ainda Aparecida do Taboado (MS) e Iturama (MG).Além disso, Cleiton Assis, afirmou que pretende atender de forma mais ampla a região e anunciou que farão mais de 3 mil protetores faciais para a demanda.