O ‘Daniele Cristine Lamana’ fica na Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso, na zona Norte da cidade

publicado em 26/03/2020

O ‘Daniele Cristine Lamana’ fica na Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso. (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO novo consultório municipal de Votuporanga, o ‘Daniele Cristine Lamana’, localizado na Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso, na zona Norte da cidade, será utilizado no combate ao coronavírus (Covid-19). A unidade fica na rua Valdemar Carvalho de Souza (via na lateral da agência do Banco do Brasil).Segundo o prefeito João Eduardo Dado Leite de Carvalho, atualmente a unidade está sendo mobiliada para que o município possa utilizar a estrutura imediatamente. “O consultório será utilizado no combate, na proteção, na prevenção, na triagem dos casos de coronavírus”, explicou.Antes da pandemia do Covid-19, o consultório estava previsto para ser inaugurado no final deste mês. A nova unidade tem área construída de 874,14m² e foram investidos mais de um R$ 1 milhão. Do investimento total, R$ 527,2 mil são oriundos da União e os outros R$ 489,7 mil aplicados com recursos municipais.Conforme estimativa da Administração Municipal o ‘Daniele Cristine Lamana’ deve realizar atendimentos de uma população de aproximadamente 9 mil pessoas.Por conta da pandemia do coronavírus, o Covid-19, o município de Votuporanga irá solicitar ao Governo do Estado de São Paulo mais respiradores. O chefe do Poder Executivo Municipal explicou que o Governo de SP está ampliando a capacidade do Estado em mil respiradores. “Então, nós vamos pedir que nos mande uns 20, 30 e com isso teremos a possibilidade de salvar mais vidas”, disse.