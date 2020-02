São mais de 350 vagas e inscrições podem ser feitas entre os dias 21 de fevereiro e 6 de março, na plataforma online de cursos rápidos ou na Coordenação de Extensão

publicado em 22/02/2020

A partir desta sexta-feira, estarão abertas as inscrições para os cursos de extensão gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Campus Votuporanga.Os cursos são realizados em parceria com a Prefeitura de Votuporanga.As vagas serão ocupadas por ordem de chegada, portanto, é possível que alguns cursos se esgotem antes do prazo final, dia 6 de março. O edital informa que, por conta do carnaval, nos dias 24, 25 e 26 não haverá expediente no Câmpus Votuporanga. Mesmo após a inscrição online, o candidato terá de entregar a ficha de inscrição impressa e a fotocópia de seus documentos pessoais.São 20 vagas para os cursos de Alemão Básico; AutoCad Básico; O Preparatório para Certificação Profissional em Redes de Computadores: CISCO CCNA I - Introdução a Redes; e, Introdução ao software SciLab. Para o curso de Ginasticando, a turma terá 40 alunos; enquanto que para o curso de Lógica de Programação - letramento para linguagem de computadores, são 15 vagas, mas quantidade para Ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para surdos: Leitura, Interpretação e Escrita I. O IFSP ainda oferece 35 vagas para o curso de Libras Básico e O Ensino de Libras: Inclusão e Educação. O curso de Tecnologia e Gamificação aplicada ao Ensino: Formação docente, criatividade e inovação em sala de aula (Curso EAD) abriu 46 vagas.Há ainda o combo "Aprovação", formado pelos cursos de Redação para o Enem e Vestibulares, com 40 vagas; Matemática para o Enem, com 30 vagas; e, Ciências da Natureza para o Enem, com 30 vagas. As inscrições devem ser feitas no endereço: fic.vtp.ifsp.edu.br e o edital completo está publicado na internet, no endereço http://vtp.ifsp.edu.br/index.php/extensao/2379-processo-seletivo-cursos-de-extensao-2020-1.html,sendo que mais informações podem ser obtidas com a Coordenação de Extensão do Instituto pelo telefone (17) 3426 6998 ou na secretaria do CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", no Centro do Empreendedor, fone 3406.1489.ParceriaA parceria entre Prefeitura e o IFSP foi formalizada desde o início da gestão do Prefeito João Dado, com a criação de leis municipais que autorizam a celebração de acordos, oferecendo o benefício da gratuidade aos estudantes votuporanguenses, principalmente aos oriundos de famílias de baixa renda.Em cada início de semestre, o IFSP e a Prefeitura planejam os cursos de acordo com as áreas de maior demanda, em sintonia com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, gestora dos acordos.