Na noite desta terça-feira (9), a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga tomou posse e fica no cargo até o ano de 2021

publicado em 10/09/2019

Membros da diretoria da Santa Casa na cerimônia de posse (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o Espaço Unifev Saúde lotado, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga realizou na noite desta terça-feira (9) a posse da diretoria que permanecerá no cargo até 2021. Lideranças das mais diversas áreas participaram da cerimônia que reconduziu Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, ao cargo de provedor.O prefeito João Dado, vereadores, secretários municipais, entre outros participaram do ato de posse. Além de Torrinha, foram empossados o primeiro vice-provedor, Carlos Roberto Biazi, o segundo vice-provedor, Rubens Calil Pereira, o primeiro tesoureiro, Amaro Ricardo Rodero, o segundo tesoureiro, Marcos Antônio Garcia, o terceiro tesoureiro, Eduardo Pardo da Costa.Também tomaram posse o primeiro secretário, Carlos Humberto Tonanni Marão, o segundo secretário, Luiz Alberto Mansilha Bressan, e o terceiro secretário, Valmir Antônio Dornelas.A Santa Casa empossou ainda os convidados Celso Penha Vasconcelos, Luiz Antônio Chiquetto, Edson Prates, Nasser Marão Filho, Renato Gaspar Martins, Marcelo José Madrid e Waldecy Bortoloti.Em conversa com o jornal A Cidade, Torrinha, contou que o objetivo da equipe é de buscar o melhor para os pacientes que são atendidos pela instituição, principalmente, aqueles que não têm condições de arcar com planos de saúde particular. “Nós prezamos por isso: ter um bom atendimento com pouco recurso”, falou.O provedor garantiu que a todo momento busca tecnologia e ter um hospital de ponta. “Esse é o grande desafio nosso, buscar a cada dia a excelência, a transparência e ter respeito com o cidadão, com o ser humano e, acima de tudo, dar exemplo a todo país”, destacou.