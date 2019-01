A instituição promoveu um café da manhã nesta quinta-feira para educadores, população e autoridades locais

publicado em 17/01/2019

O diretor acadêmico da Futura, Daniel Carreira Filho, apresentou as propostas de ensino para os anos letivos da instituição (Foto: A Cidade)

A Faculdade Futura de Votuporanga promoveu na manhã desta quinta-feira um café da manhã para educadores, população e autoridades locais com o objetivo de reafirmar a proposta de ensino oferecida pela instituição no decorrer do ano letivo. O evento foi realizado na unidade da cidade, localizado na avenida Vale do Sol, nº 4.876.

Em conversa ao jornal A Cidade, o diretor acadêmico da Futura, Daniel Carreira Filho informou que o grande objetivo da instituição é promover um ensino ao qual o estudante se sinta parte do polo educacional. “A proposta da Futura é voltada especificamente para as pessoas que tem a maior dificuldade de acesso e permanência no ensino e, principalmente no ensino superior”, falou.

O diretor ainda contou que a Futura está em um processo de transformação constante para sempre atender as necessidades de cada estudante. “A faculdade está se transformando e ofertando cursos de maneira muito distinta daquele que era ofertada no passado. No que tange a metodologia e no que tange no relacionamento do aluno dentro da instituição com todos os fenômenos educativos, nós fizemos uma proposta e o corpo docente abraçou, que é transformar uma educação tida como cartorial em uma educação fazendo os desejos e sonhos dos nossos alunos” afirmou.

Para a instituição, o aluno não é somente um aprendiz do ensino superior, mas também uma pessoa que deseja sonhar e evoluir. “Nós precisamos falar que o aluno do ensino superior não é aquele que termina o ensino médio, que está na idade suposta de presença do ensino superior, mas aquela pessoa que quer sonhar e ela vai ter o acolhimento dentro da Futura para desafia-la ao desenvolvimento. É isto que a Futura se proponha a fazer”, completou.

Vestibular

A Faculdade Futura está com inscrições abertas para o processo seletivo para o preenchimento das vagas de todos os cursos oferecidos pela unidade de Votuporanga. O vestibular é continuo, de maneira que todos os candidatos possam fazer parte da instituição.

Ainda este mês será realizada a prova do vestibular para os egressos no ano letivo de 2019. A seletiva é promovida de forma simplificada por conhecimentos da língua portuguesa. Os interessados podem realizar suas inscrições pelo site da instituição e gratuitamente.

Nova sede

Prevista para inauguração em fevereiro deste ano, a Faculdade Futura receberá uma nova sede da instituição em Votuporanga. O novo empreendimento está em fase final de construção e está localizando na rua São Paulo, nº3147 – Vila Marin.