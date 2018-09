Além do prêmio de melhor canção, Zu Laiê também conquistou o troféu de melhor intérprete do festival

publicado em 18/09/2018

Zu Laiê, Jaber e Fernandes entre os jurados do Festival Sesi da Canção Brasileira (Foto: Reprodução)

Música que faz parte do repertório do show da cantora votuporanguense Zu Laiê, Meu Santo foi a grande vencedora da primeira edição do Festival Sesi da Canção Brasileira, cuja final foi realizada no último sábado, em Campinas. Além do prêmio de melhor canção, Zu Laiê também conquistou o troféu de melhor intérprete do festival.

Segundo Zu Laiê, a letra de Meu Santo foi criada há cerca de dois anos por André Fernandes e Dentinho Arueira. “Depois que lancei o meu primeiro EP, Mensageiro, em janeiro deste ano, comecei a planejar um show que fosse totalmente autoral. Foi quando o André (Fernandes) chegou com essa música, dizendo que tinha tudo a ver comigo”, relembra a cantora, que já defendeu Meu Santo em outros dois importantes festivais de MPB do País.

No festival do Sesi, Zu Laiê foi acompanhada do violonista José Cássio Jaber e de André Fernandes. Meu Santo concorreu com cerca de 1,2 mil canções inscritas de todo o País, sendo classificada para a final em uma das cinco etapas regionais realizadas no estado de São Paulo.

Além do troféu, a melhor canção do festival do Sesi também recebeu R$ 8 mil. A premiação de melhor intérprete envolveu R$ 1 mil.

“Participar de um festival do Sesi foi uma experiência incrível, pos tudo é muito profissional, desde a estrutura do teatro, da parte técnica, até o tratamento dispensado aos competidores”, elogia Zu Laiê. (Fonte: Diário da Região)