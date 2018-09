Profissionais da Secretaria de Saúde estão mobilizados para acolher pessoas em situação de risco, através de ações multiprofissionais

publicado em 20/09/2018

Setembro Amarelo: Unidades de Saúde trabalham ações de conscientização (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Durante este mês, as Unidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Votuporanga estão trabalhando com diversas ações de conscientização referentes ao Setembro Amarelo, considerado mundialmente como sendo o mês de prevenção do suicídio.Profissionais que atuam nas Unidades estão mobilizados para acolher pessoas em situação de risco e trabalhar ações multiprofissionais para evitar que o ato seja cometido. Entre as atividades desenvolvidas estão discussões em grupos educativos, murais informativos, atendimentos coletivos e individuais, grupos de caminhadas e atividades físicas, fortalecimento do vínculo interpessoal promovendo mobilização comunitária das redes sociais de apoio e ambientes de convivência e solidariedade. Também estão sendo promovidas palestras e orientações com cartazes e balões amarelos em locais públicos.Entenda mais sobre o temaO suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido quando os sinais de alerta são identificados, pelo próprio indivíduo ou por alguém próximo.O assunto que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de informação.De acordo com o Ministério da Saúde, pensamentos e sentimentos de querer acabar com a própria vida podem ser insuportáveis e difícil de superar, mas existe ajuda disponível. É muito importante conversar com alguém de confiança, pedir ajuda e entrar em contato com os serviços de suporte como, por exemplo, a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência, que conta com profissionais qualificados para realizar esse tipo de atendimento.Quando a ajuda é devidamente solicitada, o cidadão é respeitado e levado a sério e tem seu sofrimento levado em consideração. Além disso, a pessoa poderá falar em privacidade, ser escutado e encorajado a se recuperar.Disque 188No País, o Disque 188 está disponível 24 horas todos os dias de forma gratuita. Quem ligar pode conversar com um voluntário do Centro de Valorização da Vida, com respeito e anonimato. Os voluntários são treinados para conversar com todas as pessoas que procuram ajuda e apoio emocional.