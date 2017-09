Olimpíada promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será realizada neste sábado (dia 30)

publicado em 25/09/2017

Oito alunos do Ensino Médio do Colégio Unifev estão se preparando para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), que será realizada no próximo sábado (dia 30), em São José do Rio Preto.

Ana Júlia Bafoni Hara, Maria Eduarda de Andrade, Otávio Bruzadin, Maria Fernanda Brigati, Marina Camargo, Raphael Garcia, Gustavo Toyokama Yada e Matheus Alves, são os representantes da Escola na competição.

Nesta fase, os participantes realizarão um teste contendo questões de Química e Física, sendo uma parte delas objetiva e, a outra, analítico-expositiva. Os alunos que conquistarem as melhores classificações serão premiados com medalhas. Todos recebem certificado de participação.

O objetivo da ONC é aproximar as instituições de Ensino Superior, os Institutos de Pesquisa e as Sociedades Científicas das escolas. Além de despertar e estimular o interesse pelo estudo das ciências, o foco é identificar talentos e incentivar o desenvolvimento de carreiras nas áreas científica e tecnológica.

Para a diretora da Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, as olimpíadas são importantes para desafiarem os estudantes. “Dessa maneira, com o apoio da Escola, eles estarão sempre buscando aprimorar cada vez mais seus conhecimentos”.

ONC

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) é promovida pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) e pela Associação Brasileira de Química (ABQ), instituições vinculadas ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI). A competição é destinada a estudantes do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental.