Artigo de Jorge Zanetti

publicado em 23/09/2025

O recente anúncio do processo seletivo do Sebrae-SP para o Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é uma oportunidade de transformação para cidades do Noroeste Paulista. E, entre elas, Votuporanga se destaca com 15 vagas disponíveis, um número expressivo diante da relevância econômica da região.Estamos falando de bolsas de até R$ 5 mil, destinadas a profissionais com ensino superior e experiência em gestão, empreendedorismo ou inovação. Não é apenas um emprego temporário de 18 meses; trata-se de uma chance de protagonizar a modernização de pequenos negócios, justamente em um cenário em que a produtividade e a inovação se tornaram questões de sobrevivência.Votuporanga, como polo regional, abriga uma diversidade de micro e pequenas empresas que sustentam sua economia local. É no comércio, na indústria moveleira, nos serviços e na agricultura que essas empresas mantêm empregos e movimentam o dia a dia da cidade. Quando o Sebrae-SP oferece 15 vagas para que profissionais atuem junto a esses empreendimentos, está, na prática, garantindo que inovação e gestão mais eficientes cheguem à base econômica da região.O desafio, claro, é preencher essas vagas com pessoas preparadas e comprometidas. Exige-se graduação reconhecida pelo MEC e experiência mínima em gestão, além de disponibilidade para visitas presenciais às empresas. Mas exige-se, sobretudo, visão, entender que o papel do bolsista vai além da aplicação de metodologias do Sebrae. É sobre ouvir os empresários, propor soluções criativas e adaptar ferramentas à realidade de cada negócio.Em tempos em que a tecnologia avança em ritmo acelerado e a concorrência é global, pequenos negócios de cidades do interior precisam estar bem assessorados para não ficarem para trás. O ALI é uma ponte para isso, e as 15 vagas em Votuporanga podem se converter em ganhos muito maiores do que os individuais, podem significar empresas mais competitivas, empregos mais estáveis e uma economia local mais robusta.Portanto, a reflexão que deixo é simples, não se trata apenas de mais um edital ou de bolsas atrativas. Trata-se de uma oportunidade de consolidar o Noroeste Paulista como referência em inovação. Cabe aos profissionais locais abraçarem essa chance, e cabe à cidade aproveitar esse movimento para fortalecer seu futuro econômico.