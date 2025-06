Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 21/06/2025

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Seja incrivelmente bem-vindo à vigésima sexta semana do ano. Ainda temos metade de 2025 para construir os sonhos que desejamos.Antes de tudo, quero compartilhar algo que talvez seja também sobre você: eu vivi mais de quarenta anos da minha vida sem nunca ter feito atividade física, sem nunca ter olhado verdadeiramente para mim, para quem eu sou e para a minha alimentação. Já pesei 120 quilos, tive sinusite, neuralgia do trigêmeo, enxaqueca, entre tantas outras doenças. Foi somente quando mergulhei no caminho do autoconhecimento que comecei a entender o que me estressava, me tirava do meu caminho de ser eu mesma, inflamava o meu corpo. Foi esse processo que me trouxe clareza e mais saúde. E essa é a reflexão que trago para você hoje: o caminho da saúde passa, necessariamente, pelo caminho do autoconhecimento e do aumento da consciência.Foi numa dessas minhas buscas que conheci a nutricionista Annete Marum, que me ajudou muito fazendo a leitura do meu exame de DNA, me acompanhando e também me indicando um livro que abriu a minha mente para a longevidade: O segredo está nos telômeros. Escrito por Elizabeth Blackburn e Elissa Epel, ganhadoras do Prêmio Nobel, o livro reúne décadas de pesquisa sobre o impacto das nossas escolhas no envelhecimento celular e trouxe muita clareza sobre hábitos que eu precisava mudar ou criar.Hoje, com a minha história, a dos meus clientes e com o que a ciência traz para nós, quero que possamos refletir sobre esta pergunta: você está fazendo escolhas que conduzem a uma vida mais longa e com mais vitalidade? Você sabe o que lhe faz bem? Você se conhece? Conhece seu corpo e como ele funciona?A verdadeira longevidade não se mede apenas pela quantidade de anos, mas pela qualidade dos dias vividos.A ciência comprova, e a experiência confirma: envelhecer não precisa ser uma trajetória inevitável de perdas e limitações. Podemos, sim, envelhecer com força, presença, alegria, lucidez e amor, quando fazemos escolhas conscientes que nutrem o corpo, a mente, os relacionamentos e a alma.Estudos recentes demonstram que nossas células respondem àquilo que pensamos, sentimos e praticamos. Nossos hábitos diários impactam diretamente a saúde dos nossos telômeros, estruturas localizadas nas extremidades dos cromossomos, responsáveis por preservar a vitalidade celular.O estresse crônico, os pensamentos negativos repetitivos, a hostilidade, o pessimismo e a ausência de presença no momento atual contribuem para o envelhecimento precoce. Por outro lado, boas noites de sono, alimentação equilibrada, atividade física regular, vínculos saudáveis, estados de presença e atitudes de amor e autocompaixão favorecem a renovação e a saúde celular.Tudo isso nos conduz à consciência de que grande parte da nossa longevidade está em nossas próprias mãos. Não está apenas nos genes, nos medicamentos… Está em cada escolha cotidiana que fazemos.A proposta desta semana é olhar para a sua vida como um laboratório de renovação. Perceba seus pensamentos. Observe seus hábitos. Reconheça seus padrões emocionais. E faça a si mesmo algumas perguntas:Quão velho você se sente?Quantos anos aparenta ter?Como avalia, hoje, a sua saúde física?Seu estilo de vida favorece a direção que deseja seguir com vitalidade?As pesquisas demonstram que a forma como lidamos com os desafios influencia diretamente a nossa saúde. Diante de um problema, você reage como se estivesse diante de uma ameaça ou de um desafio? Essa simples diferença altera a química do corpo. Enquanto a ameaça paralisa e adoece, o desafio fortalece e renova.E, como o nosso foco é progredir, vamos juntos?Mais importante do que desejar é escolher com consciência. E transformar um passo de cada vez. Mudanças pequenas e consistentes geram grandes transformações: o simples, bem feito.Por isso, trago aqui oito práticas que podem fazer toda a diferença no seu caminho para uma vida mais vital. Todas elas estão no livro O segredo está nos telômeros.1. Respirar com atenção plena.2. Priorizar o sono de qualidade.3. Alimentar-se de forma consciente.4. Mover o corpo com regularidade e amor.5. Evitar o açúcar.6. Celebrar os pequenos avanços.7. Manter o foco em seu propósito.8. Tratar-se com gentileza.Você ainda tem 26 semanas para fazer de 2025 um anomais consciente, mais leve, com mais saúde. Porque a vida pode, sim, ser mais longa quando é vivida com sentido, sendo você, sendo feliz.Este é o nosso lema: transforme-se e transforme o mundo. Decida e vá.Faça escolhas que renovem a sua vida, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos? Porque juntos somos +