Artigo de Cleide Semenzato

publicado em 14/02/2025

Ao longo da história, a educação tem sido a principal ferramenta para o progresso das civilizações. Em sociedades onde a educação é valorizada e acessível a todos, há maior desenvolvimento econômico, político e cultural. O acesso a um ensino de qualidade permite que indivíduos expandam suas capacidades, desenvolvam novas habilidades e contribuam ativamente para a construção de um mundo melhor. A educação é um processo que vai além da sala de aula. A família tem um papel essencial no desenvolvimento da criança, sendo a primeira responsável pela transmissão de valores e pelo incentivo ao aprendizado. Quando escola e família atuam em parceria, a formação do aluno se torna mais sólida e eficaz. A escola, por sua vez, deve proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante, que valorize não apenas o conhecimento acadêmico, mas também o desenvolvimento emocional e social dos estudantes. A relação entre família e escola é essencial, principalmente, para o processo de adaptação escolar das crianças, especialmente no início do ano letivo, período marcado por mudanças e desafios. Tanto para aqueles que ingressam na escola quanto para os que já frequentam, a adaptação exige acolhimento e apoio de ambas as partes, como aquela expressão popular” #tamojunto#”, que indica a cumplicidade que deve haver. Educação é uma via de mão dupla: a escola precisa conhecer as famílias e suas realidades, assim como os pais devem se envolver no cotidiano escolar. Quando há proximidade e diálogo, os profissionais podem atender melhor às necessidades das crianças, e as famílias compreendem melhor os desafios da escola. O acolhimento deve ser uma ação coletiva, envolvendo todos os profissionais da escola, criando um ambiente de respeito e permanência, fortalecendo os vínculos e o direito à educação garantindo que se sintam seguras e pertencentes ao novo ambiente respeitando e compreendendo melhor as especificidades de cada criança e favorecendo um atendimento mais humanizado e eficiente. Quando há um vínculo sólido entre família e escola, as vantagens se estendem para todos os envolvidos fortalecendo sua atuação pedagógica e administrativa. Todos ganham nessa parceria, principalmente a criança que tem o direito a uma infância plena e feliz.