Artigo de Grazi Cavenaghi

publicado em 25/01/2025

Seja muito bem-vindo ao nosso quarto encontro do ano de 2025! Como é bom estarmos juntos para refletir e crescer. Nesta última semana, perdi duas pessoas queridas, ambas de forma repentina. Por isso, senti a necessidade de trazer à tona um tema que deveria ser mais comum entre nós, mas que, infelizmente, não é: a morte.Por exemplo, durante uma celebração do fim do ano passado, pedi um espaço para falar sobre a morte e a importância de estarmos com as “malas prontas” para a partida! Uma amiga interveio: “Esse não é o momento para falar disso.” Mas insisti: “Sim, é o momento.” Naquela semana, o Sr. Waldecy Bortoloti havia partido, e saindo do velório, resolvi rever a nossa última conversa. Falávamos sobre marcar um café, e eu o agradecia pelo aprendizado de todas as vezes que nos encontramos. Ele me desejava sucesso, dizia que eu era merecedora e que Deus sempre estava comigo. Que paz, tive certeza de que cumprimos nossa missão como amigos.Dessa reflexão, quero que você pense: será que você está em paz com aqueles que partem? Muitas vezes, a maior dor da morte não é a perda, mas o arrependimento: de não ter dito, perdoado ou agradecido. Logo, tenho a certeza que é essencial viver de forma que, ao partirmos ou ao perdermos alguém, estejamos em paz um com o outro.A partida do nosso querido amigo João Paulo Pedroso na terça-feira teve um grande impacto na minha vida.Grande homem, jovem adulto, cheio de vida e histórias, ele deixou um legado único. O Dr. João Paulo, ou o nosso “comandante”, era mais do que um médico; ele transformava cada encontro com leveza e cuidado. Nas horas de problemas, ele dizia com sua calma e tranquilidade: “perereco, perereco”. Nas comemorações era hora de fazer “bussiness, business”. Uma colega de profissão me disse: “Ele fazia o clima pesado do hospital ficar leve.”Entre os alunos era o “chefinho” que se deliciava com as brincadeiras e com sua bebida favorita: coca zero.Ele era essa pessoa: bom, tranquilo, respeitoso. No velório, ninguém tinha algo negativo a dizer dele, e isso me fez refletir: como é bom ser bom.João Paulo não foi apenas nosso amigo, foi nosso médico e também mestre do meu filho Caio. No último Dia do Médico, presenteou-o com uma caneta e uma “receita para a vida”, que compartilho com vocês:“Uso diário:Seja honesto com seu paciente.Seja humilde.Seja acolhedor, fraterno e sábio no cuidado.Tenha muito amor e carinho em cada ação.Nunca deixe de estudar e se atualizar.Pense no paciente como o amor de alguém.”Grande doutor Pedroso, os médicos que o atenderam usam a sua receita de sucesso, e com certeza lembraram que o senhor é o grande amor da Márcia, o grande amor como pai do João Gabriel, e, é um ser amado por todos nós. Como é bom partir em paz, sabendo que você cumpriu o que Deus mandou: “O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel causa o seu próprio mal.” (Provérbios 11:17)Nós às vezes esquecemos que vamos partir, logo, seja bom hoje! Esse recado está ressoando na minha cabeça: como é bom ser bom!Por que brigar com quem você ama, se pode cuidar e amar? Respeite as diferenças, faça sua parte e viva o agora da melhor forma.Quanto tempo desperdiçamos em brigas e julgamentos?A vida é preciosa! Ame! O amor é o maior antídoto da terra.Nossa vida acontece na troca com o outro, na dança com o outro! Logo, dance, conduza, deixe-se conduzir, mude o ritmo e aproveite, pois essa pode ser sua última dança.Relembro você a importância de dançar a cada dia como se fosse o último com um trecho de Sêneca: “Faz com que eu não fuja da morte e que a vida não fuja de mim.” O pedido é simples: esteja pronto para a morte, de “malas prontas”, porém “dançando”, vivendo! A vida é agora - dance!Celebre com os amigos, como fez nossa querida Marilda Mantovani, na véspera da sua partida. Celebre cada minuto vivido!E como o nosso foco é progredir, vamos juntos?Deixo para a semana quatro pontos do grande legado do amado Dr. João Paulo Pedroso:1.Torne a vida mais leve para você e para o outro.2.Encare o caos com leveza - é só um “perereco”.3.Faça uso diário da “Receita de Sucesso”. (o paciente é qualquer pessoa que passe por sua vida).4.Seja bom. Como é bom ser bom!A bondade transforma o mundo e a nós mesmos - “O fruto da justiça será paz; e o efeito da justiça será tranquilidade e confiança para sempre.” (Isaías 32:17)Logo, viva leve, seja bom, viva, viva e ame, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Lembre-se: “Transforme-se e transforme o mundo. Decida e vá, só vá!”Vamos juntos?Porque juntos somos +COMO É BOM SER BOM!