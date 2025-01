Artigo de Grazi Cavenaghi

publicado em 18/01/2025

Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso encontro semanal aqui no nosso espaço InspireAção. É sempre uma alegria recebê-lo. Que semana de consciência tivemos, refletindo sobre o que vimos na semana passada - o que nos tira do nosso caminho: o ciclo vicioso que nos leva sempre a atrasar um pouquinho a nossa evolução aqui, que vem do medo, e o ciclo virtuoso que nos coloca no caminho de sermos nós mesmos, onde vibramos no amor. Espero que a consciência destes ciclos esteja presente no seu momento diário de reflexão.

E para continuarmos a nossa jornada deste ano, lembrando que o nosso tema é “Transforme-se, transforme o mundo. Escolha e vá, só vá”, hoje eu decidi falar sobre a exaustão, o cansaço e pensando no tema, recordei-me da minha professora do primário, Dona Ivone, e de suas histórias! Como aprendi com ela! Dona Ivone sempre me dizia: “Grazi, vou colocar um livro na sua cabeça para você aprender a andar de forma elegante.” Isso tinha a ver com postura, não só postura ao andar, mas postura na vida. Aliás, sempre dizemos aqui que tudo é postura! Ah, Dona Ivone, quantos aprendizados, ela foi muito importante na minha vida.

Mas a história que quero contar hoje, é a história que embasa sua frase diária: “Senta em cima do seu rabo!”.

Ela nos dizia:

Postura ao sentar! Pés no chão, costas grudadas no encosto da cadeira. E pedia para fantasiarmos: imaginem que vocês têm um rabo, um rabo assim, igual ao de um gato, bem grande, um rabão bem comprido. Imaginou? Então, agora você vai pegar esse rabo e sentar em cima dele.

Então, fazíamos o que ela mandava, e ela continuava:

Pronto, muito bem! Agora é o seguinte: na aula, prestem muita atenção e levantem a mão somente quando tiverem dúvidas, ou precisarem de algo. Nunca falem mal ou reclamem do amigo, ele é seu companheiro de aprendizagem.

Existe somente um caso que irão me avisar e falar direto com o amigo, se o rabo do amigo estiver te incomodando, balançando e batendo em você, aí sim você vai falar com educação e carinho para o coleguinha: ‘Olha, seu rabo está me atrapalhando. Você poderia parar de balançar e guardá-lo?’ Agora, se não estiver atrapalhando, preste atenção e continue fazendo o que tem que ser feito.

E, por favor, lembre-se: não incomode o outro balançando o “seu rabo".

Ela nos fazia refletir o que era o tal “rabo" - o que acham que é o “bater o rabo no outro”?

Olha quantas lições estão em uma simples historinha da minha amada professora!

Mas, o que isso tem a ver com a exaustão?

Quando nos concentramos excessivamente na vida alheia, em detrimento da nossa própria, saímos do nosso lugar no sistema, o que gera desequilíbrios e dispersa a nossa energia, logo, minimizamos as nossas forças, e adoecemos!

Além disso, quando reclamamos constantemente das pessoas e das situações que estão fora do nosso controle, reforçamos padrões de pensamento negativo, julgamos. Esse hábito fortalece conexões neurais relacionadas à negatividade e aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que afeta nossa saúde física e mental. Aliás, você se lembra que o julgamento bloqueia a prosperidade em nossa vida?

Percebe como tudo está interligado? A vida é, de fato, uma grande rede de conexões onde tudo tem uma consequência.

Quantas vezes você está se sentindo exausto e não sabe o por quê? Então, pode ser que você esteja cuidando do “rabo do outro”. Ou incomodando o outro com o seu.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Reflita:

Em quais momentos você está reclamando de coisas que não fazem sentido para o seu caminho?

Em que situações você tem focado na vida dos outros, se intrometendo em algo que não é seu, ferindo a autonomia e a individualidade alheia? Reflita. Quantas vezes você está tentando resolver o que não lhe cabe? Invadindo o espaço do outro?

O recado para este ano é claro: foque na sua vida. Foque no que é seu. Ajude as pessoas, sim, mas faça isso de forma genuína, com a postura de quem serve ao mundo, sem esperar nada em troca, sem dó, sem superioridade. Porque na vida, cada um tem um único caminho. A caridade é essencial, porque, como sabemos, “fora da caridade não há salvação”. Mas é também nosso dever colocar a atenção no que realmente importa: nossa vida, nossa família, nosso trabalho.

Quer viver com mais leveza e menos cansaço?

Pare e reflita, nesta semana, onde está dissipando energia com o que não é seu:

Na sua vida?

Nos seus relacionamentos?

No seu trabalho?

Faça o que deve ser feito e siga adiante, com autenticidade e propósito.

Ouse viver com a lição da Dona Ivone: cada um sentado “em cima do seu rabo", e ponto. Use sua energia para o que é realmente seu!

O desejo do meu coração é que, juntos, possamos viver 2025 com esse lema: Transforme-se e transforme o mundo. Escolha e vá, só vá.

Seguimos com postura para a vida , para o eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.

Vamos juntos?