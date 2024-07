Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 13/07/2024

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Ouvimos tantas notícias falsas, vídeos editados, absurdos que são propagados pelas redes sociais. Por que isso? Alguém posta uma invenção e alguém compartilha sem confirmar a veracidade dos fatos. O que compartilhamos com os nossos semelhantes? A intolerância? A propagação de uma mentira? O que falamos para as crianças e jovens?Como está nossa consciência como cidadãos?Como está nossa consciência como seres humanos?Aliás, e os julgamentos nas conversas? Falando do outro sem saber o que está acontecendo. Todos nós fazemos escolhas que nos tiram do caminho todos os dias!Acredite, a vida é um caos diário para todos, cada um com seus problemas em áreas diferentes da vida. Como diz minha amiga Silmara: a vida não é fácil para ninguém!Somos seres que não nascem prontos, somos moldados através do aprendizado. Nos reinventamos todos os dias a partir do que vivemos. Não somos como os peixes que nascem e já sabem nadar!Essa semana, conversando com um grupo de empresários, falamos sobre a falta de cultura de aprendizagem que temos. Questionei o grupo: vocês, que são da diretoria, estão abertos a aprender? Se você não faz, como seus liderados irão fazer? Essa frase é estranha, mas vou dizê-la: escada se lava de cima para baixo! Lideramos tudo pelo exemplo! Aliás, eu só acredito na liderança por exemplo.Cobramos tanto do jovem, mas o que ensinamos para eles? Que exemplo somos? Isso, em todos os momentos da nossa vida, se quisermos falar de algo, primeiro é necessário viver aquilo.Conta-se uma história que uma mulher pediu para que o sábio falasse ao seu filho para não comer mais açúcar. Ele pensou um pouco e disse para voltarem em quinze dias. Ela, sem entender, vai embora e volta no prazo estipulado. O sábio então olha com carinho e seriedade para o garoto e diz: não coma açúcar! A mãe agradece e pergunta: por que você não disse isso naquele dia? E o sábio responde: porque naquele dia eu ainda comia açúcar.Somos copiados a todos os momentos. Imagine o que acontece quando estamos com alguma criança? A criança modela os pais! Reflita: que modelo eu sou? Quem são meus modelos?Segundo o neuropsiquiatra Boris Cyrulnik, no livro “De Corpo e Alma”: “É de fato o meio que modela a massa cerebral e dá forma ao que, sem ele, não passaria de um ajuntamento informe. É sobre o efeito das interações precoces que o cérebro adquire um modo sensível ao mundo e um modo de reagir a ele”.Vamos ser honestos, cobramos tanto dos nossos filhos, mas que exemplo somos?É necessária, inicialmente, nossa autoconstrução. Não adianta falar de honestidade se não a vivemos nos detalhes. Nos enganamos a todo momento - você sabia que apenas 5% do que fazemos é consciente, os outros 95% são inconscientes - logo, nem vemos o que estamos fazendo. E o único caminho para nossa consciência, ou seja, para enxergarmos nossas atitudes, é o autoconhecimento. É o que fazemos que traduz quem somos.Ninguém sai de casa querendo brigar, o vendedor não sai querendo não bater meta, o jogador querendo errar o gol. Tudo que fazemos é o que podemos no momento, e na maioria das vezes não atingimos o nosso objetivo porque não enxergamos o que nos “desvia do caminho”.Pare e pense, veja quantas atitudes tomamos que atrasaram o nosso processo de evolução - e não adianta “chorar sobre o leite derramado”, é aprender e, mais consciente, fazer novas escolhas! Porém, falar é fácil, na vida diária, é um desafio!E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Faça um exercício diário, observe o que compartilha com o mundo. Desde as nossas atitudes, a nossa fala, até o que expomos nas redes sociais.Elas condizem com o ser humano único e incrível que viemos ser? Condiz com o propósito único de sermos nós mesmos?Reflita e aprenda, sem julgar! Somente olhando para o que está posto hoje, pois todo julgamento bloqueia a chegada de bençãos e aprendizados, ele nos prende na dor, na falta, no passado.Confie no processo: tudo foi suficiente para nos trazer até aqui. Lembre-se, tudo que fazemos é querendo acertar.Eu sempre digo: existem muitos “mundos dentro do mundo”, e quanto mais estudo, mais me conheço, mais conheço mundos diferentes, mais consciente de quem sou (autoconhecimento), mais consigo enxergar, mais vejo que não sei nada, não conheço nada! Existem muitas possibilidades, são muitos mundos! Por isso amo tanto o que faço, e peço a Deus que me faça enxergar cada dia mais de mim e dos mundos abundantes que existem. Realmente, aquela frase atribuída a Sócrates: “Só sei que nada sei”, é a mais pura verdade.Quem você escolhe ser hoje com o que está “enxergando”? Desejo uma semana de clareza de caminho, de evolução! Valide o que trago aqui no seu maior laboratório: a sua vida!Seja um bom exemplo, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +