Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 16/04/2024

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, caro(a) leitor(a)! No nosso artigo desta semana, queremos falar sobre um assunto bem relevante na sua organização financeira: o hábito. Será que seus hábitos te ajudam ou te atrapalham a se organizar? Seus hábitos estão coerentes com seus objetivos? Como utilizar essa estrutura mental poderosíssima – seu cérebro – para te ajudar a ser mais organizado(a) e alcançar sua prosperidade? Este será nosso direcionamento de hoje.Comecemos pelo começo: o que são hábitos? Basicamente, é tudo aquilo que você faz de maneira automática no seu dia a dia: escovar os dentes, tomar banho, etc. Atividades que você faz sem precisar pensar, que ocorrem de forma natural e sem esforço. A vantagem e inteligência do nosso cérebro em relação aos hábitos, é que construir uma rotina economiza energia e nos ajuda a fazer uma melhor gestão do nosso esforço (que é limitado ao longo do dia).E, obviamente, os hábitos que você tem influenciam na sua qualidade de vida. Construir uma rotina que te traga disposição e qualidade de vida deveria ser objetivo de todas as pessoas. É aí que entra a organização financeira: para torná-la mais fácil, você precisa construir o hábito de cuidar do seu dinheiro e pensar nas suas decisões. Grande parte das nossas decisões diárias são automáticas e emocionais, baseadas em um repertório comportamental que fica guardado no nosso subconsciente, como se fosse um “arquivo”. Diante das situações, há o resgate do arquivo e você repete comportamentos – e quanto mais repete, mais eles se fortalecem. Por isso é tão difícil cuidar do dinheiro e não fazer compras na emoção: esse comportamento está automático em você.E o que fazer para mudar os hábitos, então? Curiosamente, a região do nosso cérebro que armazena os hábitos fica ao lado da região de recompensa: isso significa que, para construir um novo hábito, você precisa pensar em gratificações mais imediatas. Você não vai conseguir se exercitar para ser saudável se colocar uma gratificação só daqui 9 meses, quando conseguir um resultado significativo. Você não vai conseguir guardar dinheiro ou investir, pensando apenas na aposentadoria. São coisas muitos distantes para seu cérebro imediatista. É preciso colocar recompensas mais palpáveis no curto prazo, senão vai ficar tudo difícil demais e você desistirá no meio do caminho.Para organizar suas finanças, você pode focar sua atenção na realização de alguns objetivos, como uma viagem ou passeio específico, ou a resolução de um problema que esteja impactando sua qualidade de vida por causa de dívidas. Escolha recompensas que ocorram no meio do caminho para que você consiga transformar atitudes, como controlar os próprios gastos, em hábitos. Quando o controle de gastos se torna um hábito, é muito mais fácil de fazê-lo. Quando comprar de forma menos impulsiva se torna um hábito, o sofrimento dessa atitude é infinitamente menor. E a recompensa vem: você consegue guardar dinheiro para seus objetivos, realizar sonhos, ter uma qualidade de vida melhor.O desafio é, justamente, construir esse hábito: não vai adiantar controlar seus gastos por 15 dias e depois abandonar - hábitos demoram para serem construídos. Por isso, o desafio é fazer por tempo suficiente até que seu cérebro reconheça e automatize essa atitude. Por isso, persista. Se você não tem o costume de anotar suas despesas, pode começar por aí: carregue um caderno na bolsa com essa função, ou utilize um aplicativo no celular. Comece a fazer um fechamento de gastos semanais e olhar para seu padrão de consumo. Cuidar do seu dinheiro precisa se tornar um hábito, para que você possa viver com mais qualidade: se você não começar, nunca vai sair do lugar! Tenha uma excelente semana!