Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 29/03/2024

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Já estamos no fim do mês de março, e o primeiro trimestre do ano se finda neste domingo, quando também comemoraremos a Páscoa. Você já preparou o almoço de domingo em família? E os ovos de chocolate, já foram comprados?Para os cristãos, a Páscoa é o dia de celebrar a ressurreição de Jesus. A origem da palavra, que vem do hebraico “Pessach”, significa “passagem”.O que a Páscoa significa para você?Se considerarmos a ideia de passagem, perceberemos que vivenciamos muitas páscoas em nossa vida! Todos os dias são dias de passagem, de libertação, de renascimento, de nos renovarmos. No entanto, renascer é, na maioria das vezes, um grande desafio, pois frequentemente nos sabotamos, impedindo nossa própria transformação.Certamente, neste domingo, você distribuirá mensagens, abraços e ovos de chocolate. Mas será que você viverá na sua vida o que está espalhando?O convite de hoje é para uma reflexão sobre o quanto prometemos e não cumprimos, um convite para acabarmos com a famosa autossabotagem e nos fazermos novos a cada amanhecer.Já que é tempo de renascer, que tal desaprender coisas bobas que nos foram ensinadas, comportamentos que nos prendem na mesmice e na posição de coitadinhos? Vamos deixar para trás alguns desses comportamentos sabotadores?1. Medo: Ele é um dos principais sabotadores que alimentamos todos os dias. Temos medo de tudo e de todos. Medo de não sermos aceitos, de morrermos, de ficarmos doentes, de sermos felizes, de incomodar. Uma das “vitaminas” do medo é o pensamento negativo. Viva de forma mais positiva, sem projeções do que não existe, sem criar situações que só existem na sua cabeça. Enxergue sua vida como uma oportunidade. Permita-se ousar fazer e pensar que vai dar certo, pensar positivo.2. Vitimismo: “Eu poderia se não fosse tão pobre, ou tão sozinha, ou tão sem tempo.” Muitas vezes, exageramos numa situação apenas para que os outros sintam pena e compaixão. Lembre-se de que isso, na hora, pode parecer uma “coisa legal”, mas com o tempo, as pessoas desacreditam do seu potencial, da sua capacidade, de você. É a criação de algo que só lhe faz perder o controle da sua vida e afasta amigos, família, uma promoção no emprego, entre tantas coisas boas que se perdem.3. Preguiça: “Eu ia fazer, mas tive que… Poderia estar na gerência, mas teria que me mudar de cidade.” Quantas desculpas dão forma ao que, na realidade, é apenas preguiça nossa.Preguiça de mudar, sair da zona de conforto e lutar pelo que queremos. Priorize o que é mais importante e faça! Não adianta se lamentar por uma escolha que foi sua. Tenha cuidado, pois muitas das nossas escolhas trazem a preguiça disfarçada.4. Falar do outro: Quantas vezes perdemos o foco da nossa vida preocupados com a vida alheia? Isso também é autossabotagem, é dar prioridade ao que não nos faz melhor. Passamos uma boa parte do tempo cuidando do que não é nosso e, consequentemente, não podemos mudar. Tempo gasto com fofocas, ou por tentar achar alguma solução para o problema do outro (e na maioria das vezes nem conhecemos, ou se conhecemos, nem fomos chamados para ajudar). Quando estudamos o comportamento de pessoas muito produtivas e com grandes realizações, esse foco no outro é inexistente.Disposto a se comprometer com essa “Páscoa” na sua vida? E quem sabe possa renascer uma nova versão de nós mesmos?E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Perceba esses quatro comportamentos na sua vida. Veja quais situações do seu dia a dia você se sabota com esses comportamentos que analisamos hoje. Identificou um sabotador, pense e mude o roteiro.A vida continua no seu percurso, então, melhor dispensar os comportamentos sabotadores e renascer a cada dia, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos? Porque juntos somos +