Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 11/01/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia caro leitor! Tudo bem com você? Vamos aproveitar o clima de início de ano para falar mais um pouco sobre as metas que você está há anos tentando realizar e não consegue. Também queremos aqui te motivar a mudar a forma de agir diante dos desafios, para que esse possa ser, de fato, um ano de realizações na sua vida. Todos os anos é a mesma coisa: as pessoas se preocupam com a cor da roupa do reveillón, com a quantidade de ondas que vai pular, com o lugar que estarão. Mas, fato é que, poucas pessoas conseguem realizar seus sonhos porque são poucas que se comprometem verdadeiramente com o que querem ser e colocam isso em prática na rotina.Não é fácil recusar a mediocridade, sair do “modo automático”, principalmente porque somos muito influenciados pelo contexto que estamos inseridos: os lugares que frequentamos, as pessoas que estão ao redor. E a grande verdade é que você será julgado por estar tentando, muitas vezes pelas pessoas que você mais ama e mais convive. Experimente começar a cuidar de si mesmo, da sua saúde: sempre haverá alguém dizendo que você não precisa fazer dieta, que é exagero fazer atividade física todos os dias, que você já está bem o suficiente e que não deveria resistir àquelas guloseimas. Experimente dizer que não vai no happy hour essa semana porque quer economizar, e você terá um monte de gente dizendo que a vida é agora e você está sendo um grande trouxa por deixar de “aproveitá-la”, que guardar dinheiro é besteira, etc.E é dessa forma que sua vida passa, em um looping infernal, e você nem vê. É assim que você vive um ano após o outro se preocupando com a fatura do cartão de crédito, comprando menos do que gostaria, realizando menos do que gostaria e se conformando com a realidade que você escolheu não mudar. Mudar é escolha: está sob o seu poder todos os dias. É por isso que suas metas devem focar no processo e não no resultado: o que você fará dia após dia para fazer sobrar dinheiro? Como vai fazer renda extra? Como organizou seu orçamento para atingir esse objetivo? Quais compras terá que diminuir para conseguir?Se o objetivo é guardar dinheiro, começar a investir, criar liberdade financeira: foque no processo. Nada disso será possível sem organizar um orçamento. Se o orçamento está feito, é hora de colocá-lo em prática: anotar os gastos diariamente, acompanhar as despesas semanais, controlar o cartão de crédito, segurar os impulsos de compra. Nada se realizará enquanto você ficar esperando um milagre externo acontecer: não é culpa das estrelas, nem do universo, nem do seu signo. É uma escolha SUA. Uma escolha diária.Outro ponto sobre metas é: você não vai enriquecer, ficar fitness e saudável e fazer tudo o que não fez até agora em um único ano. Escolha três metas importantes e foque nessas três, porque se você colocar muitas coisas ao mesmo tempo, possivelmente não fará nenhuma. Destaque três coisas importantes que você precisa realizar e foque nessas três. Transforme-as em processo: como isso ocorre no seu dia a dia? Como isso entra na sua rotina? É só dessa forma que você vai conseguir tirar seus planos do papel.Por último, mas não menos importante: faça o que se propôs. Faça todos os dias. Algumas coisas, conte até três e faça, sem pensar muito. Você já planejou, agora é só colocar em prática. Deixe a preguiça de lado e faça. Isso é ter metas funcionais que vão te ajudar a ter uma vida mais feliz e com mais qualidade: é você quem faz, dia após dia.