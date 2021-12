Artigo de Daniel Carreira Filho

publicado em 15/12/2021

Esta semana que passou tivemos a oportunidade de ter acesso a uma reportagem publicada por uma plataforma que se dedica ao ensino superior e à legislação que rege, ou pelo menos deveriam, as atitudes éticas de uma nação.A matéria discursava sobre o uso de recursos da escrita que, segundo os pressupostos apresentados, buscam respeitar a diversidade de gênero, tema que tem ocupado, com certa frequência, boa parte das publicações em inúmeros meios de comunicação em nossa sociedade e, quiçá, do planeta.O foco central exposto no texto foi o uso de “@” ou “x” nas palavras que poderiam estar se referindo ao gênero de seres humanos (talvez mais coerente seria sexo das pessoas) e questionando a ação como uma agressão à norma culta da língua portuguesa. Um exemplo é o uso de tod@s para substituir todos e todas nas frases construídas sob o manto do “politicamente correto”.O zelo com o respeito à diversidade, inquestionável em nosso modesto ponto de vista, que perpassa pela propalada agressão ao uso do português escorreito nos textos que encaminhamos à leitura de toda uma sociedade, nos parece mais uma falácia atitudinal de uma comunidade que, de fato, não conquista respeitar, efetivamente, a diversidade.De fato, em nossa modesta opinião, não conquistamos compreender a diversidade em todos os aspectos da existência humana de há muito tempo e, lamentavelmente, a considerar os fatos vividos nestes últimos tempos, continuaremos a conviver com a agressão aos diversos.Basta observar e analisar as falas de nosso tempo em todos os campos de debate entre pessoas que, embora propugnarem pela liberdade de opinião e manifestação, pela democracia em seu mais amplo conceito de vida e convivência, ainda agridem, das mais diferentes formas, aos que pensam ou agem de forma diversa da sua (a particularidade de seus pensamentos e convicções).O zelo que todos nós deveríamos ter com os nossos semelhantes humanos está ausente nas relações micro e macrorregionais. Qual a razão de termos populações sujeitas à fome, miséria e, mais recentemente, a ausência de recursos para combater a pandemia? Não somos capazes de estabelecer olhares para a humanidade e buscar soluções para os males que efetivamente assolam a nossa existência enquanto espécie sobre a face da terra.Defendemos a língua portuguesa de uma suposta agressão ao vernáculo e mantemos as mazelas sociais intocáveis e perpetuadas pela nossa incapacidade de exercer a alteridade. Não é?Enquanto escrevia este texto, coincidentemente, ouvia o cantor Ney Matogrosso cantando, “todo mundo tem direito a vida e tudo ser igual”, podemos pensar nesta proposta, haveria tempo para tal?