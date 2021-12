Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 07/12/2021

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia, querido leitor! Tudo bem com você? Dezembro chegou e não poderia ser diferente: vamos falar dos cuidados que você precisa tomar nesse período para não começar 2022 passando perrengue com sua conta bancária!Entra ano, sai ano e aqui estamos nós: falando sobre compras em dezembro. Isso acontece porque, culturalmente, essa é a época em que há maior movimentação do comércio e muitas oportunidades para trocar presentes. Vamos começar falando dos gastos invisíveis desse período, que são aqueles pequenos valores que parecem insignificantes, mas podem desestabilizar suas finanças nesse momento. É natural que as pessoas saiam mais na rua durante essa época – ainda mais depois de quase dois anos de pandemia - para prestigiar os eventos de natal da cidade, as decorações e levar a família para dar uma volta. É aí que mora o perigo: dificilmente você sai apenas para passear e não comprar nada: sempre rola um sorvetinho (ainda mais nesse calor), um petisco, um balão colorido para as crianças, os custos dos brinquedos, do trenzinho, etc.Vamos fazer uma conta básica para entender o impacto disso nas suas finanças: vamos supor que você vá ao centro da cidade quatro vezes no mês: uma vez por semana. Se você gastar cerca de R$50 em cada uma, isso terá um impacto de R$200 no seu orçamento. Parece pouco, mas pode ser, justamente, o que vai estourar o limite do cartão. Se isso já é planejado como o lazer da família naquele mês, tudo bem. O problema é quando isso não é planejado e as coisas saem do controle, justamente por serem adicionadas outras despesas no mesmo período.O que nos leva ao segundo tipo de despesa para se ter cuidado: as confraternizações próprias dessa época do ano. Os amigos-secretos das empresas, das famílias, dos grupos de amigos...é festa que não acaba mais! Por isso, todo cuidado é pouco! Uma dica é tentar ser criativo no presente, gastando pouco. É interessante tomar cuidado quando as confraternizações ocorrerem em lugares onde haverá a divisão da conta, como pizzarias, restaurantes, etc. Se você não tinha uma verba previamente planejada para isso, precisa escolher bem de tudo o que vai participar para não comprometer suas finanças.Existem ainda as férias, as festas comemorativas do Natal e do Ano Novo – há quem faça questão de viajar ou ir para a praia – e o fator mais preocupante desse período é emocional: estamos todos cansados da correria do ano e existe uma tendência em “nos vingarmos” disso gastando além da conta. Muito cuidado com o “eu mereço”, para que ele não se torne um perrengue financeiro nos meses seguintes. Lembre-se que janeiro é um mês para pagar despesas como IPTU, IPVA, anuidade de Conselho Profissional, material escolar, rematrícula em escolas de inglês, ballet, etc. das crianças.Esse artigo NÃO é para condenar o consumo ou as festas de final de ano. Esse artigo é para conscientizar sobre o impacto delas na sua vida futura. Se esse ano não vai dar para fazer tudo o que você gostaria, se planeje melhor para fazer diferente em 2022. A ideia aqui é que sua vida não seja impactada negativamente no próximo ano que virá. Pense nisso!Tenham uma excelente semana!