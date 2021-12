Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 14/12/2021

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia, caro leitor! Tudo bem com você? Esperamos que sim! Você sabia que o dinheiro é a segunda maior causa de divórcio do mundo, perdendo apenas para a infidelidade? Pois é! O dinheiro é a causa inicial de muitos conflitos familiares, principalmente entre os casais. Por isso, hoje vamos dar algumas dicas para que dinheiro deixe de ser tabu no seu relacionamento, e se torne um grande aliado para realizar sonhos.Tudo começa na conversa: em muitas famílias, o assunto “dinheiro” já é até proibido, porque sempre que se fala sobre as despesas da casa, tudo termina em brigas, acusações e conflitos. Isso acontece porque, na maioria das vezes, o objetivo da conversa é justamente apontar erros e culpar o outro pelos problemas financeiros, pelo descontrole. E se você experimentar um jeito novo de falar sobre dinheiro? Que tal se essa conversa for sobre sonhos e realizações? Comece pela pergunta “você está feliz?”, ou ainda: “o que falta na sua vida hoje para você ser mais feliz?”. Essas perguntas vão tirar o ar de julgamento da conversa e vão trazer à tona sonhos, realizações, hobbies, rotinas de autocuidado, lazer. É aí que se começa a pensar em um orçamento que vai ajudar a encaixar essas atividades na rotina.Outro detalhe importante quando o assunto é dinheiro é sobre as realizações individuais e do casal. Existem casais que se esquecem dos sonhos individuais quando começam a vida à dois: se entregam totalmente ao relacionamento, deixando de lado suas aspirações e necessidades individuais. Outros vão pelo caminho oposto: se casam, mas esquecem de compartilhar os sonhos e continuam vivendo como se estivessem solteiros. Bom, os dois extremos são ruins: é necessário se lembrar que, em um casamento feliz, 1 + 1 = 3. Ou seja: você, seu(a) companheiro(a) e o casal. Quais são os sonhos e necessidades individuais? Quais são os sonhos e necessidades do casal? Identificou tudo isso, então é hora de buscar um caminho para encaixar as realizações.Um grande problema relacionado às finanças do relacionamento é a infidelidade financeira. Sabe aquela compra escondida, que você jogou a etiqueta fora e rasgou a sacola? Ou então aquela roupa, que você parou R$200 mas jurou que comprou na promoção, pagando R$50? Ou ainda aquele bônus que você ganhou do trabalho e escondeu? Pois é: a infidelidade financeira é o ato de esconder ganhos e despesas e essa é uma das causas de maior conflito familiar. A questão é que na falta de transparência, o dinheiro vai “sumindo” e os sonhos vão ficando de lado. Isso vira uma bola de neve que vai desgastando mais e mais a relação. É preciso estabelecer acordos e evitar esse tipo de prática.Existem ainda os problemas que não aparentam ser financeiros, mas são: a falta de romantismo, a rotina monótona e a falta de carinho. Na tentativa de sempre economizar – principalmente porque se adota um padrão de vida superior ao que se poderia pagar – o casal acaba retirando do orçamento o lazer, os hobbies. Não sobra dinheiro para a vida social, nem para a quebra de rotina e, muito menos, para presentear e fazer surpresas. Problemas financeiros “disfarçados”, que parecem se traduzir em falta de amor e de cuidado. Um bom planejamento financeiro pode resolver isso.Esses são só alguns pontos a serem questionados quando falamos de dinheiro no relacionamento. Agora que vocês já sabem quais são os problemas, que tal uma boa conversa para alinhar objetivos? Lembre-se: você se casou COM seu(a) parceiro(a) e não CONTRA ele(a). A ideia é sempre buscar soluções e a construção da felicidade. “Enriquecer é questão de escolha” (Gustavo Cerbasi).