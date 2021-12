Confira o editorial escrito pelo Prefeito Jorge Seba

publicado em 31/12/2021

(Foto: A Cidade)

Olá, votuporanguenses!

Como é bom iniciarmos mais um ano, cheio de expectativas e com os ensinamentos que 2021 nos proporcionou. Começo o meu texto de hoje, desejando um excelente 2022 para todos vocês, que seja um ano de muitas bênçãos. Esse é o meu desejo pessoal e também o da Rose, minha companheira de vida e que tanto tem feito em benefício daqueles que mais precisam.

Caminhamos para o nosso segundo ano de trabalho frente à Prefeitura de Votuporanga. Em 2021, trabalhamos muito para salvar vidas, sem descuidar do social, da economia e também de investimentos em áreas como educação, meio ambiente, infraestrutura, cultura, entre outras.

Muitas vezes nos emocionamos, e aqui aproveito para agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a garantir o alimento na mesa de famílias que perderam os seus empregos ou viveram ainda mais intensamente os reflexos da pandemia. Com a Rose na coordenação do Fundo Social de Solidariedade, foi possível criar novas iniciativas, como o Prato Solidário que distribuiu mais de 60 mil marmitas, fazer o acolhimento dos moradores de rua nos dias de frio mais intenso e distribuir agasalhos, roupas, móveis e cestas básicas. Um trabalho que fez a diferença e que só foi possível com a contribuição de cada um de vocês.

Essa união que também levantou em cerca de 10 dias o Hospital de Campanha de Votuporanga, uma iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, que recebeu o apoio imediato de empresários da cidade e do Governo do Estado. Com esse espaço montado anexo à Santa Casa, conseguimos atender mais de 230 votuporanguenses, que receberam atendimento qualificado enquanto aguardavam vagas na UTI, no momento mais crítico da pandemia.

Mesmo diante de decisões difíceis que precisamos adotar em meses como março, abril e maio, não descuidamos de iniciar projetos já de olho na retomada econômica. Criamos o Comitê que reúne diversas forças da nossa cidade e assim, juntos, discutimos estratégias a curto, médio e longo prazo. Medida que já proporcionou retorno, tendo em vista que em novembro tivemos, pelo quinto mês consecutivo, saldo positivo de emprego e empresas. No ano, foram 661 oportunidades de trabalho criadas e temos mais de 11 mil empresas ativas.

Aproveito para agradecer ao nosso deputado estadual Carlão Pignatari, e em nome dele todos os demais deputados que contribuíram em 2021 com a nossa cidade. Essa força política da nossa região é fundamental, para que os recursos cheguem até Votuporanga e sejam convertidos em benefício da nossa população, por meio de obras, ações sociais e programas governamentais.

Neste sábado, iniciaremos 2022 já de olho em diversas obras e projetos que estão em andamento em Votuporanga. Também continuaremos com olhar especial para a saúde, educação e a área social, porque como já disse o importante é a alma do nosso povo estar mais feliz e serena. Entre os investimentos já programados, e que irão gerar oportunidades de trabalho e atração de novos investimentos, estão ampliações e melhorias em escolas, construção de novas unidades escolares e de saúde, além do início da revitalização da av. Emílio Arroyo Hernandes, Ciclovia da 27, conclusão do 7º distrito industriada e da interligação da av. Mário Pozzobon e, principalmente, o investimento inicial de mais de R$17 milhões em recapeamento, para a segunda etapa do nosso programa “Asfalto Novo”.