Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 23/11/2021

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia caro leitor! Tudo bem? Essa é uma das semanas mais aguardadas do ano para o comércio: a tal da Black Friday e todos seus semelhantes, já que agora existem infinitos nomes diferentes para a promoção. Independente de como foi batizada, essa pode ser uma semana complicada para quem quer fazer compras e não se planejou para isso. Por esse motivo, o artigo dessa semana vem trazer alguns cuidados que você precisa ter para aproveitar bons descontos na promoção.A primeira grande questão é: você planejou sua compra? Porque, verdade seja dita: a maior ameaça dessas promoções é você gastar um dinheiro que não tem, com coisas que não está realmente precisando. Essa semana costuma unir dois gatilhos mentais muito poderosos: a escassez e a urgência. Gatilhos mentais são estratégias de venda utilizadas para nos induzir a uma decisão rápida e emocional. O gatilho de urgência limita o tempo que você tem para aproveitar aquela oferta (apenas essa semana, ou apenas na sexta-feira), enquanto o de escassez, limita a quantidade de produto disponível (enquanto durarem os estoques ou poucos itens disponíveis). Só isso já faz com que nosso cérebro, que morre de medo de perder boas oportunidades, tome muitas decisões erradas por aí.Agora que você já sabe como seu cérebro reage à essa promoção, vamos ao planejamento: se você realmente estava esperando para comprar algo nessa data, já deveria ter dado uma olhada nos preços – de preferência, acompanhado os preços há alguns meses. Se você não fez isso, saiba que já existem sites e aplicativos que mostram o histórico de preços dos produtos para você: o Buscapé e o Zoom são alguns deles. É importante você dar uma olhadinha nesse histórico para não cair nas armadilhas da “metade do dobro” dos preços. Quando você analisa o histórico, ganha consciência do patamar de preço real do produto e se blinda das fraudes.Outra questão aqui é em relação ao modo de pagamento das suas compras. Se tudo foi planejado com antecedência, esperamos que você tenha poupado o valor que pretendia gastar e agora não vai fazer loucuras com seu cartão de crédito. Lembre-se: sair parcelando sem planejamento é contar com dinheiro do futuro, que pode nunca chegar. Não corra o risco da ruína na sua vida financeira e evite ficar enchendo seu mês de parcelas desnecessárias. Não tem o dinheiro para pagar? Talvez seja melhor não arriscar.Não gaste como se não houvesse amanhã! O “amanhã” existe, se chama Natal e vem com mais uma pancada de despesas. E o “depois de amanhã”, se chama janeiro e costuma vir acompanhado do IPTU, IPVA, anuidades, material escolar, matrículas, etc. Como dizia nossa avó: “prevenir é melhor do que remediar”. Se depois de se organizar para todas essas despesas do começo do ano, ainda sobrar dinheiro, aí sim você pode pensar em se presentear e comemorar essa organização.Nós não somos conta a Black Friday, nem outro tipo de promoção: a economia precisa mesmo girar e nós, consumidores, precisamos comprar. Porém, se fizermos isso de forma irresponsável, impactamos nossa própria vida, dos nossos familiares e a economia como um todo. Pra quem se organizou e está buscando boas promoções, aproveite! Pesquisa bastante e tenha argumentos, caso perceba algum tipo de fraude. Cuidado com seu cartão de crédito nas compras online. Se proteja e faça suas compras de maneiras consciente! E, no final das contas, lembre-se: não tem dinheiro para comprar, não compre! E não se exponha à tentação – evite entrar nos sites e lojas que você não resistiria.Excelente semana!